ANNKE sconta le sue camere di sicurezza fino al 30%

ANNKE è uno dei brand che più negli ultimi anni è cresciuto nell’ambito della videosorveglianza domestica, e propone ad oggi numerosissimi sistemi per la sicurezza domestica. Molte le offerte disponibili oggi sulle telecamere di sorveglianza da esterno. Ecco tutti gli sconti disponibili.

ANNKE promette di coprire ogni angolo della casa, grande o piccola, che si tratti della seconda casa, di quella per le vacanze, cortile, della veranda anteriore, del giardino, o altro ancora. Tante le telecamere IP per tenere controllo da remoto la propria casa dovunque ci si trovi, quando si è in ufficio, a fare shopping o in viaggio.

Gli sconti al momento disponibili sono davvero ghiotti. Ed infatti, tutti i modelli di camere NightChroma, che offrono una visione a colori anche in notturna, godono di uno sconto del 30%. Tra queste, NC800, una camera di sicurezza con risoluzione 4K, visione notturna a colori e ampio angolo di visione da 124 gradi, per tenere sotto controllo il proprio giardino.

La telecamera PoE offre una nitidezza 4K impareggiabile, grazie al sensore CMOS STARVIS da 1/1,2 che cattura i colori più autentici in ogni fotogramma, grazie all’obiettivo da 2,8 mm.

L’offerta è ghiotta, perché si passa da 359,99 euro a 251,99.

In offerta, sempre con lo sconto del 30% anche il modello NC400, telecamera per la videosorveglianza da esterno che innova il settore con l’eccezionale visione notturna Acme True Full Color, in grado di trasformare la notte in giorno anche in completa oscurità con soli 0,001 lux.

Il prezzo di listino è di 135,99 euro, ma al momento la si acquista a 95,99 euro.

Ancora, segnaliamo la camera NCA500 in offerta, anche in questo caso con la stessa tecnologia Acme True Full Color, in grado di catturare immagini 5MP Super HD a 20 fps con il sensore OmniVision. La telecamera di sicurezza analogica fornisce immagini a colori ultra nitide in tutte le condizioni di luce, sia di giorno che di notte, con 130 dB true WDR, DNR 3D, BLC, HLC, HLS e tecnologia anti-banding.

In questo caso il prezzo passa da 89,99 a 62,99 euro.

Le offerte, comunque non terminano qui, perché in questi giorni ANNKE mette in sconto del 25% anche tutti i prodotti della categoria sicurezza analogici e wireless. Trovate tutte le offerte del produttore in corso a partire da questo indirizzo. Si tratta di un’ottima possibilità per chi sta pensando di installare, o migliorare, il proprio sistema di sicurezza domestica da esterni.