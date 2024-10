Netflix Momenti ricorda le tue scene preferite su iPhone e iPad

Pubblicità

A partire da ora gli utenti iPhone e iPad di Netflix hanno a disposizione la funzione Momenti per salvare, rivedere e anche condividere le scene preferite di serie TV e film del colosso dello streaming. Il debutto su iPhone e iPad è già in corso con il rilascio graduale della funzione, successivamente arriverà anche nell’app per Android.

Durante la visione dei contenuti l’utente può premere l’icona Momenti dedicata, in basso a sinistra nello schermo, per contrassegnare la scena. In questo modo la clip desiderata viene inserita all’interno della nuova scheda Momenti nella sezione Il mio Netflix legata all’account attivo in quel momento.

Le scene preferite sono così sempre a portata di mano all’interno di Momenti, pronte per essere riviste ogni volta che l’utente lo desidera. Quando l’utente rivede il film o l’episodio della serie TV in questione, la riproduzione parte esattamente nel momento preferito contrassegnato.

Sempre da Momenti è anche possibile condividere le nostre scene preferite con i contatti via Instagram, Facebook e altre piattaforme social. Si può condividere al volo, non appena si contrassegna una scena, oppure in un secondo momento, sempre partendo dalla scheda Il mio Netflix.

Anche se il rilascio per iPhone e iPad è già iniziato, ricordiamo che avviene sempre in modo graduale, così potrebbe essere necessario attendere prima di ottenere la nuova funzione. Per Momenti su Android Netflix indica l’arrivo nelle prossime settimane.

Negli scorsi giorni Netflix ha aumentato ancora i prezzi degli abbonamenti, che ora arrivano a costare fino a 20 euro al mese. Anche Disney+ ha aumentato i prezzi nel mese di ottobre, oltre all’abbandono dei pagamenti via Apple. Una tendenza quella dei rincari sempre già diffusa tra i servizi streaming, insieme all’introduzione della pubblicità.

Gli articoli sui servizi di streaming per musica, film e serie TV, videogiochi sono nella sezione dedicata di macitynet.