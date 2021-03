Apple TV+ ottiene le prime candidature agli Oscar per Greyhound e Wolfwalkers

Apple TV+ ha ricevuto oggi le sue prime nomination all’Oscar, con il film di Tom Hanks “Greyhound” nominato nella categoria “Best Sound” e il film d’animazione Cartoon Saloon “Wolfwalkers” nominato per la categoria “Best Animated Feature Film”.

“Greyhound” deve affrontare una dura concorrenza, tra cui il film Pixar “Soul” su Disney+ e il film Netflix “Mank”, insieme a “News of the World” e “Sound of Metal”. Nella categoria animata, “Wolfwalkers” è anche contro “Soul”, oltre a “Onward”, “Over the Moon” e “A Shaun vita da pecora: Farmageddon”.

Le prime nomination agli Oscar di Apple TV+ non sono nelle categorie principali, ma il servizio di streaming ha ancora un catalogo di film relativamente piccolo, ed è già un grosso passo in avanti per l’intera piattaforma. Dal punto di vista televisivo, Apple TV+ ha avuto più successo in questa stagione di premi, con la serie comica di successo “Ted Lasso” e la star Jason Sudeikis, che hanno vinto un Golden Globe, più Critics Choice Awards e altro ancora.

La 93a cerimonia di premiazione degli Academy Awards si terrà domenica 25 aprile alle 20:00, ora di New York, quando in Italia saranno le ore 01:00. I premi saranno assegnati ai migliori film usciti tra il 1 gennaio 2020 e il 28 febbraio 2021, scelti dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Ricordiamo che tra le novità in arrivo su AppleTV+ vi sono anche “Pachinko” (adattamento di una novella di Min Jin Lee) e “Masters of the Air” (sequel di “Band of Brothers”, Fratelli al fronte, prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks con la partecipazione della rete HBO nel 2001).

