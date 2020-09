Apple Watch 6 arriva agli utenti nel mondo: le foto dai social

Apple Watch Serie 6 e Apple Watch SE stanno arrivando: gli utenti di tutto il mondo hanno incominciato a ricevere il dispositivo e hanno pubblicato sui social network le prime fotografie dei nuovi smartwatch di Apple. Chi non desidera essere da meno, può capire come acquistarli velocemente a partire da questa nostra guida.

Non si è fatto attendere Apple Watch, neanche nella giornata del suo lancio, dunque. Disponibile a partire da oggi, Apple Watch 6 e Apple Watch SE sono stati consegnati agli utenti che li hanno ordinati negli Stati Uniti e in oltre 25 altri paesi e regioni in tutto il mondo.

Gli utenti hanno incominciato a condividere le fotografie del proprio orologio marchiato Apple su Twitter e su altri social network. Eccone di seguito alcune, dai profili Instagram di utenti che hanno già potuto spacchettare e provare il proprio Apple Watch.

Apple Watch 6 e Apple Watch SE, e i nuovi cinturini di Apple Watch, sono disponibili in alcuni Apple Store a partire da venerdì 18 settembre. Chi volesse andare di persona in un Apple Store per effettuare l’acquisto, dovrebbe contattare il retail preventivamente, per verificare la presenza del modello o del cinturino desiderato e per capire quali precauzioni dovrà prendere per la pandemia da Covid-19.

Apple Watch 6 e Apple Watch SE si possono preordinare anche su Amazon. Da poche ore sono infatti elencati tra le pagine del noto e-commerce, dove è possibile scegliere tra diverse configurazioni di colore, cassa e cinturino. Tutti i modelli di Apple Watch 6 e Apple Watch SE in vendita su Amazon sono raccolti nella pagina dedicata ad Apple.

Non solo i nuovissimi Apple Watch Serie 6 e Watch SE introdotti nell’ultimo keynote di Cupertino, e neppure soltanto il Serie 3 ancora in catalogo: altrove, Apple continua a proporre in vendita anche altri modelli. Ecco quali in questo approfondimento di Macitynet.

Per saperne di più su Apple Watch 6 potete leggere l’articolo che ne riepiloga le diverse funzioni. Le caratteristiche di Apple Watch SE sono invece elencate qui.