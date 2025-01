Il CES 2025 svela l’arrivo di Nintendo Switch 2

Pubblicità

Sembra strano, eppure a svelare la possibile data di annuncio di Nintendo Switch 2 sarà il CES 2025 che inizia ufficialmente il 7 Gennaio. Non si tratta di un rumor, ma di un dato oggettivo: in fiera sarà presente un produttore di accessori che parlerà proprio della nuova console Nintendo.

Ovviamente, non sarà Nintendo a presentare direttamente Nintendo Switch 2 durante il CES 2025. Piuttosto ci penserà Genki, noto produttore di accessori per videogiochi finanziato su Kickstarter, che ha annunciato di avere in serbo alcune anticipazioni sul tanto atteso successore della console di Nintendo. L’annuncio è legato alla partecipazione di Genki al CES 2025, previsto per il 7 gennaio, e ha già acceso gli animi di appassionati e insider, desiderosi di scoprire novità mentre Nintendo mantiene il massimo riserbo sui suoi piani futuri.

Ovviamente, il fatto che Genki abbia annunciato ufficialmente di voler parlare di Nintendo Switch 2 durante il CES 2025 può voler dire solo una cosa: che per quelle date (7-10 gennaio), Nintendo avrà svelato ufficialmente la sua console.

Questa possibile rivelazione arriva in un contesto già ricco di indiscrezioni, con presunti componenti hardware e accessori elencati su numerosi siti di vendita cinesi. La presenza di Genki al CES, dove l’azienda ha pianificato di condividere aggiornamenti sui propri progetti, potrebbe includere riferimenti al design o alla compatibilità del Nintendo Switch 2.

Ovviamente, se per quella data Nintendo non dovesse ancora aver svelato la console, le notizie che Genki potrà diffondere saranno certamente poche, così da non attirare le attenzioni legali di Nintendo, nota per difendere con fermezza i propri segreti industriali.

Mentre la community dei videogiocatori attende con impazienza dichiarazioni ufficiali da parte di Nintendo, realtà indipendenti come Genki stanno contribuendo a mantenere alta l’attenzione con anticipazioni e indiscrezioni sulla console.

Del resto, dopo il successo globale dello Switch, le aspettative per il successore sono enormi. Ed allora, il CES 2025 potrebbe essere l’occasione giusta per regalare ai fan i primi indizi tanto desiderati.

