NordVPN in sconto fino al 68% e 3 mesi sono gratis

Più volte abbiamo parlato di NordVPN, sia per l’elevata qualità del servizio che per le promozioni in corso: è per quest’ultimo caso che torniamo ancora una volta sull’argomento perché l’offerta odierna è tra le migliori in assoluto: il prezzo minimo infatti è di 2,99 euro al mese e in ogni caso tre mesi sono gratis.

Cosa fa NordVPN

Innanzitutto, quel che fa NordVPN è rendere i dati personali online illeggibili per gli altri: questo significa che una volta effettuata la connessione, grazie alla crittografia AES a 256 bit è possibile navigare liberamente su internet in totale privacy, verificando la presenza di malware prima di scaricare ogni file, bloccando i tracker e le pubblicità invasive.

A cosa serve NordVPN

Con gli attacchi informatici in rapida ascesa, oggi un servizio del genere è particolarmente importante perché impedisce ad altri di monitorare ciò che si fa su Internet. Questo perché più in generale la VPN modifica l’indirizzo IP e oscura la propria posizione virtuale, e NordVPN offre una crittografia capace di mettere i dati sensibili al sicuro quando si naviga su reti Wi-Fi pubbliche o su qualsiasi altra rete.

Può essere utile anche per bypassare le censure di altri paesi – non tutti infatti vedono internet allo stesso modo – e accedere a tutti i contenuti che normalmente appaiono inaccessibili, come i programmi TV esteri, per dire.

Cosa offre NordVPN

L’utente sceglie un server e praticamente naviga sotto copertura: ce ne sono più di 5.600 a disposizione, da 59 paesi diversi, il che significa che si ha a disposizione una rete di server VPN veramente globale (il numero dei server dei servizi concorrenti oscilla tra i 200 e i 3.000, con pochissimi che superano i numeri di NordVPN).

Con un account è possibile associare 6 dispositivi – computer, cellulari, tablet, ma anche Smart TV e router – proteggendo quindi anche amici e familiari senza doverne acquistare di altri. L’app poi è facile da usare: non bisogna essere esperti di crittografia per utilizzare NordVPN in quanto è sufficiente scegliere un server e connettersi.

Inoltre è disponibile una funzionalità Kill Switch automatica che impedisce al dispositivo di accedere al web qualora una connessione VPN si dovesse interrompere inavvertitamente, mentre il Threat Protection analizza i download alla ricerca di malware e impedisce all’utente di visitare siti web pericolosi, bloccando poi annunci pubblicitari e tracker web e altro ancora.

Tutto questo si ottiene viaggiando ad altissime velocità, con larghezza di banda illimitata (parliamo di oltre 6.730 Mbps laddove i concorrenti, per dire, viaggiano tra i 1.600 e i 3.320 Mbps), e con una una connessione stabile indipendentemente dal luogo in cui ci si trova.

L’utente ha a disposizione anche centinaia di server in tutto il mondo ottimizzati per la condivisione P2P dei file, sicura e senza intoppi. E tenete conto che l’azienda attua una politica no-log rigorosa: non traccia, non raccoglie né condivide i dati privati dei suoi abbonati.

La promozione

Il pacchetto più conveniente è quello che mette in promozione due anni di abbonamento:

L’opzione Standard include VPN, protezione anti-malware, tracker e AD blocker: viene promossa a 2,99 euro mensili con un risparmio quindi del 62%

L’opzione Plus offre i servizi del pacchetto Standard con l’aggiunta di Password manager multipiattaforma e Data breach scanner: è in sconto del 62% a 3,79 euro al mese.

L’opzione Completo offre tutti i servizi del pacchetto Plus con l’aggiunta di 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografata: il prezzo promozionale è di 4,99 euro mensili, quindi con uno sconto del 68%

In alternativa c’è il pacchetto annuale e qui lo sconto oscilla tra il 40% e il 57%, con prezzi a partire da 4,69 euro mensili per il pacchetto Standard, 5,49 euro al mese per il Plus e 6,69 euro al mese per quello Completo.

Chi invece desidera pagare un mese alla volta, al momento non ci sono sconti: 11,99 euro è il prezzo dell’opzione Standard, altrimenti Plus costa 12,79 euro e Completo ne costa 13,99 euro.

Di più

Vi state chiedendo in che modo NordVPN protegge i dati? Se rimane attiva anche quando l’app è chiusa? Se è possibile utilizzare l’app NordVPN all’estero? Perché dovreste utilizzare un gestore di password? Oppure perché ottenere uno spazio di archiviazione cloud cifrato? A tutte queste domande (e molte altre) trovate la risposta nella pagina dell’offerta.

Sappiate che c’è anche l’assistenza clienti 24/7 che vi permette di chattare in diretta con il team dedicato, oppure è possibile inviare una email.