Nubia Red Magic 3 è il primo Android per giocare dotato di ventola

Nell’universo Android diversi terminali sfruttano un sistema di raffreddamento a liquido per dissipare il calore e mantenere bassa la temperatura, ma Nubia Red Magic 3 è il primo in assoluto dotato di ventola integrata. Ricordiamo che al Mobile World Congress Nubia ha svelato il primo smartphone bracciale flessibile.

Il costruttore assicura che grazie al dissipatore con liquido di raffreddamento abbinato alla ventola, il terminale è in grado di funzionare ininterrottamente oltre 30.000 ore anche al massimo delle prestazioni, caratteristica che lo rende perfetto anche per i videogiocatori più incalliti. Nubia rassicura sulla presenza della ventola: è di piccole dimensioni ma anche se può raggiungere la velocità di 14mila giri al minuto, il costruttore dichiara che rimane silenziosa ed esclude qualsiasi tipo di problema per polvere e anche per schizzi d’acqua, perché dotata di una camera isolata con certificazione di impermeabilità IP55.

Trattandosi di un terminale per giocare Nubia Red Magic 3 offre anche due pulsanti capacitivi a spalla, cioè posizionati sul bordo e azionabili mentre si impugna lo smartphone, soluzione che rende questo terminale simile a un joypad delle console da salotto. Questi due tasti e anche l’illuminazione RGB posizionata sul retro sono configurabili dall’utente, stesso discorso per il sensore impronte che oltre alla sicurezza può essere configurato per svolgere comandi di gioco.

Sia per specifiche hardware che per le funzioni offerte si tratta di uno smartphone di fascia alta. Non sorprende così la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 855 abbinato nel modello top a ben 12 GB di memoria RAM e una capacità di 256GB.

Pur offrendo una sola fotocamera posteriore, è basata sul sensore Sony IMX586 da ben 48 megapixel e apertura f/1.7, componente che permette a Nubia Red Magic 3 di aggiudicarsi due primati assoluti nel settore: è in grado di registrare video 8K e di riprendere filmati super slow motion fino a ben 1.920 fps, anche se per quest’ultimo non viene dichiarata la risoluzione. Invece nella parte frontale troviamo una fotocamera da 16 megapixel con apertura f/2.0.

Notevole anche il comparto video e audio: lo schermo da 6,65” AMOLED con risoluzione Full HD+ supporta una frequenza di aggiornamento da 90 Hz e anche la tecnologia HDR. La riproduzione audio è affidata a due speaker stereo frontali con tecnologia DTS:X e audio surround.

Nubia Red Magic 3 sarà disponibile a partire dalla Cina il 3 maggio in due versioni: quella top con 12GB di RAM e 256GB di Storage a circa 640 dollari, mentre il modello con 6GB di RAM e 64GB di Storage a circa 430 dollari. Verso la fine di maggio arriverà anche in Europa, USA e Canada ma i prezzi per queste aree geografiche devono ancora essere comunicati.