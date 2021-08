Nuova conferma per Apple Watch 7 da 45 mm

E’ la seconda volta che Apple Watch 7 viene accostato ad una nuova dimensione da 45 mm, e anche se al momento due indizi non possono essere una prova, l’ipotesi inizia a farsi sempre più insistente.

Dopo il leak di un utente anonimo identificato come UnclePan, secondo cui Apple Watch Series 7 sarà rilasciato in varianti da 41 e 45 mm, un altro leaker conferma le stesse informazioni con una foto abbozzata che mostra un pezzo di un cinturino di Apple Watch con l’etichetta “45 mm”.

L’immagine proviene da DuanRui, che ha un track record misto quando si tratta di leak pre lancio, è stata condivisa su Twitter. La foto sembra riffigurare il cinturino Leather Loop di Apple Watch, dove al posto della scritta “44 mm”, viene in evidenza la dicitura “45 mm”.

Anche se questa immagine potrebbe facilmente essere falsa, c’è un motivo per credere che sia in realtà un cinturino realizzato per l’Apple Watch di prossima generazione.

Da un po’ di tempo si sentono voci su come Apple Watch Series 7 avrà un design completamente nuovo con bordi piatti e display aggiornati. Inoltre, una recente voce ha suggerito che Apple aumenterà leggermente le dimensioni dei display di Apple Watch da 40 mm e 44 mm a 41 mm e 45 mm.

Tuttavia, questo non significa necessariamente che il case dell’Apple Watch diventerà più grande. Mark Gurman di Bloomberg ha dichiarato a giugno che il display dell’Apple Watch Series 7 avrà cornici più sottili , il che è in linea con le voci su un display leggermente più grande. UnclePan ha anche affermato che i cinturini delle versioni precedenti di Apple Watch saranno ancora compatibili con il nuovo design di Apple Watch Series 7.

Prima dell’Apple Watch Series 4, Apple offriva l’Apple Watch nelle versioni da 38 mm e 42 mm e anche con il nuovo design, i vecchi cinturini sono rimasti compatibili con la Serie 4 e successive, quindi lo stesso potrebbe essere vero per la Serie 7.

Apple dovrebbe presentare Apple Watch Series 7 insieme alla gamma iPhone 13 a settembre. Tutto quello che sappiamo sul nuovo smartphone lo trovate qui, mentre a questo indirizzo potete leggere tutto su iPhone 13.