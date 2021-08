Google porta le risposte smart ai commenti in Documenti

Google sta portando le sue risposte veloci e smart ai commenti di Google Documenti, già a partire dai prossimi giorni. Questo vuol dire che l’utente vedrà le risposte suggerite appena sotto la casella di risposta nei thread dei commenti, dove sarà comunque possibile digitare i propri commenti o modificarne uno suggerito.

Optare per una risposta rapida potrebbe comunque farb risparmiare un po’ di tempo, sempre che Google proponga davvero risposte efficaci.

La risposta rapida sarà abilitata per tutti gli utenti di Documenti per impostazione predefinita, anche se è possibile disattivarla tramite la sezione Preferenze del menu Strumenti. Da notare che la funzione è disponibile, al momento, solo in inglese.

Google ha aggiunto l’intelligenza artificiale e altre funzionalità basate sulla IA in molti dei suoi prodotti, in particolare in Gmail. Da gennaio, ad esempio, coloro che aggiungono commenti in Documenti sono stati in grado di utilizzare la composizione intelligente e la correzione automatica; adesso Google sta effettivamente chiudendo il cerchio.

Le risposte intelligenti potrebbero non sempre avere quel tocco personale, ma spesso portano a termine il lavoro poiché Google tiene conto del contesto quando offre questi suggerimenti.

Gli utenti aziendali dovrebbero iniziare a vedere la funzione nelle prossime due settimane. Google prevede di distribuirlo a tutti a partire dal 13 settembre.