Riferimenti al chip A14X nella beta di iOS 14.5

Nella beta 5 di iOS 14.5 sono stati individuati dei riferimenti al chip A14X, SoC che Apple non ha ancora ufficialmente presentato ma che dovrebbe essere quello che vedremo sui nuovi iPad Pro.

Nell’ultima beta del sistema operativo per iPad e iPhone è stato individuato un riferimento ad una GPU denominata “13G”, denominazione non in precedenza notata nei riferimenti ai chip della serie Ax di Apple. Stando a quanto riferisce 9to5Mac, il nome “13G” dovrebbe essere un riferimento alla prossima generazione del system-on-chip A14, quello che ogni probabilità si chiamerà “A14X”, se Apple continuerà a usare le convenzioni sui nomi usate sinora.

Stando a quanto riferisce il sito statunitense, il design di A14X è basato sul SoC T8103, meglio noto come M1, il chip Apple Silicon “cuore” degli ultimi MacBook Air, MacBook 13” e Mac mini presentati lo scorso anno.

I codici interni usati da Apple per i nuovi iPad Pro sono J517, J518, J522 e J523; non è al momento dato sapere a quali varianti corrispondano ma questi dovrebbero essere riferimenti ai diversi modelli di iPad Pro WiFi e Wi-Fi + Cellular.

L’arrivo di un iPad Pro con A14X è previsto da tempo e le ultime indiscrezioni fanno riferimento ad aprile come possibile mese di presentazione dei nuovi dispositivi. La nuova versione di iPad Pro con display da 12,9″ dovrebbe vantare un pannello Mini LED con migliore sul versante luminosità, riproduzione dei colori, rapporto di contrasto; si parla anche dell’adozione della porta Thunderbolt 3. Tutto quello che sappiamo finora sui nuovi iPad Pro è riassunto in questo nostro articolo.