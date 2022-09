Offerte Amazon 20 settembre fino al 51% su Apple, Anker, LG, Arlo, Eufy, Greenworks, Piquadro

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Attenzione! i prezzi base riferiti ai prodotti Apple sono ora quelli del nuovo listino in vigore fino al 7 Settembre e quindi lo sconto è maggiore.

Verificate anche la disponibilità sia di Airpods Pro 2 che di iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, SE 2022 e Apple Watch Ultra.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) – Argento

In offerta a 3604,99 € – invece di 3949,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte

In offerta a 1665,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 Pro (128GB) – Grafite

In offerta a 1099,00 € – invece di 1189,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 mini (256GB) – verde

In offerta a 789,00 € – invece di 889,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione)

In offerta a 107,99 € – invece di 159,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro ​​​​​​​

In offerta a 39,00 € – invece di 59,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe in silicone per iPhone 14 Pro Max – Blu tempesta ​​​​​​​

In offerta a 39,00 € – invece di 59,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe

In offerta a 39,99 € – invece di 49,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero

In offerta a 45,49 € – invece di 59,69 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO, Scheda Di Memoria Da 64 GB SDXC Fino A 170 MBs, Nero

In offerta a 23,99 € – invece di 36,06 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Memorie Evo Select Scheda Microsd Da 256 Gb, Uhs-I U3, Fino A 130 Mb/S, Blu

In offerta a 35,99 € – invece di 49,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Cassa Bluetooth Soundcore Motion Boom Plus 80 W da Anker, 20 ore, impermeabile IP67 e antipolvere, Tipo C, equalizzatore personalizzato, Bluetooth 5.3, altoparlante Bluetooth portatile, campeggio

In offerta a 159,99 € – invece di 179,99 €

sconto 11% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony Cuffie wireless WF-C500 True (fino a 20 ore di durata della batteria con custodia di ricarica – Compatibile con Assistente vocale, microfono incorporato per telefonate, Bluetooth) Nero

In offerta a 48,99 € – invece di 99,99 €

sconto 51% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Monitor HRM S60UA (S32A60), Flat, 32″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, Bezeless, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, USB Type C, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, PIP, PBP, Flicker Free

In offerta a 292,5 – invece di 559

sconto 48% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

Anker Nano II – Alimentatore di rete USB-C da 65 W, con potenza di ricarica rapida, tecnologia GaN II, compatibile con MacBook Pro/Air, Galaxy S20/S10, iPhone 12/Pro/Mini, iPad Pro, Pixel (nero)

In offerta a 37,99 – invece di 49,99

sconto 24% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Anker PowerPort Atom III Slim Caricatore USB-C (65W Max), 4 porte PIQ 3.0 & GaN, per laptop, iPad Pro, iPhone, Galaxy, Pixel

In offerta a 49,99 – invece di 59,99

sconto 17% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Caricatore USB C Anker GaN II 65 W Nano II, PPS, Compatto per MacBook PRO/Air, Galaxy S20/S10, dell XPS 13, Note 20/10+, e per iPhone 12/11/Pro/Mini, iPad PRO, Pixel

In offerta a 42,49 – invece di 49,99

sconto 15% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Anker – PowerPort ?Atom III? Slim, USB-C, Caricatore da 65 W, 4 Porte, PIQ 3.0 & GaN, con Ingresso USB-C da 45 W, per MacBook, USB C Laptop, iPad PRO, iPhone, Galaxy, Pixel e Molti Altro

In offerta a 35,99 – invece di 49,99

sconto 28% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Anker 633 Power Bank Magnetico 10.000mAh, caricabatterie portatile wireless magnetico pieghevole, solo per iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Pro e 12 Pro Max

In offerta a 67,99 – invece di 79,99

sconto 15% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

LG 75UQ81006LB Smart TV 4K 75″ TV Ultra HD Serie UQ81 2022, Processore ?5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, AI ThinQ, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore

In offerta a 1099 – invece di 1199

sconto 8% – fino a 30 set 2022

Click qui per approfondire

LG OLED48A26LA Smart TV 4K 48″ TV OLED Serie A2 2022, Processore ?7 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, Filmmaker Mode, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore

In offerta a 799 – invece di 1099

sconto 27% – fino a 30 set 2022

Click qui per approfondire

LG 55UQ75006LF Smart TV 4K 55″ TV Ultra HD Serie UQ75 2022, Processore ?5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, Compatibile Google Assistant e Alexa, WebOS 22

In offerta a 629 – invece di 649

sconto 3% – fino a 30 set 2022

Click qui per approfondire

LG 65QNED816QA Smart TV 4K 65″, TV QNED Serie 81 2022, Processore ?7 Gen 5, AI Picture & Sound Pro, 2 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore

In offerta a 1299,99 – invece di 1399

sconto 7% – fino a 30 set 2022

Click qui per approfondire

LG 75QNED816QA Smart TV 4K 75″, TV QNED Serie 81 2022, Processore ?7 Gen 5, AI Picture & Sound Pro, 2 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore

In offerta a 2119 – invece di 2299

sconto 8% – fino a 30 set 2022

Click qui per approfondire

Panasonic Lumix Pack DC-S5AMKB Full Frame Mirrorless Macchina Fotografica, Sensore CMOS Full Frame 24.2MP ISO Dual Native, Obiettivo Lumix 20-60 mm, Batteria Lumix BLK22, Nero

In offerta a 1999,99 – invece di 2349

sconto 15% – fino a 10 ott 2022

Click qui per approfondire

Arlo Pro4 Spotlight, 4 Telecamere di videosorveglianza wi-fi 2K HDR, con faro e allarme, Sensori movimento, Visione notturna a colori, non richiede base, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Bianco

In offerta a 549,99 – invece di 799,99

sconto 31% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

Arlo Pro4 Spotlight,Sistema di Videosorveglianza WiFi con 3 Telecamere fili da esterno 2K HDR, Sensori movimento, Visione notturna a colori, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, Bianco

In offerta a 499,99 – invece di 649,99

sconto 23% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

Arlo Pro4 Spotlight,Sistema di Videosorveglianza WiFi con 3 Telecamere fili da esterno 2K HDR, Sensori movimento, Visione notturna a colori, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, Nero

In offerta a 499,99 – invece di 649,99

sconto 23% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

eufy Security, telecamera aggiuntiva eufyCam 2C Pro sicurezza domestica wireless, 2K, batteria con autonomia di 180 giorni, compatibilità HomeKit, IP67, visione notturna e zero costi mensili

In offerta a 126,99 – invece di 149,99

sconto 15% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Telecamera wifi esterno, eufy Security sistema sicurezza kit 2 eufyCam 2C Pro, risoluzione 2K, batteria durata di 180 giorni, compatibilità HomeKit, IP67, visione notturna e zero costi mensili.

In offerta a 249,99 – invece di 299,99

sconto 17% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Telecamera wifi esterno, eufy Security sistema sicurezza kit 4 eufyCam 2C Pro, risoluzione 2K, batteria durata di 180 giorni, compatibilità HomeKit, IP67, visione notturna e zero costi mensili.

In offerta a 415,99 – invece di 519,99

sconto 20% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

yeedi k700 Robot aspirapolvere Lavapavimenti, Grande serbatoio della polvere da 600ml, 2-in-1 Aspira e Lava, Aspirazione 2000Pa, navigazione smart, Ideale per Peli di Animali, tappeti e pavimenti

In offerta a 139,99 – invece di 229,99

sconto 39% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

YALE Lucchetto corazzato in ottone Y114B/80/118/1 oro, 80mm Yale

In offerta a 23,1 – invece di 28,99

sconto 20% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

ANNKE Kit Videosorveglianza WiFi 3MP, NVR 8CH 5MP e 4 Telecamere wireless con disco rigido da 1TB, supporta visione notturna IR, registrazione audio, compatibile con Alexa

In offerta a 246,49 – invece di 299,99

sconto 18% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Trapano a batteria, avvitatore a batteria Greenworks 24V, 2 batterie da 2,0 Ah, trapano senza spazzole da 35 Nm, mandrino autoserrante da 13 mm, 2 velocità variabili, cassetta degli attrezzi portatile

In offerta a 84,99 – invece di 129,99

sconto 35% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Trapano avvitatore a batteria 24V Greenworks Tools 35Nm e sega circolare a batteria 185 mm (con motore brushless, 2 batterie al litio da 2Ah, caricatore a doppio slot, borsa attrezzi)

In offerta a 127,49 – invece di 199,99

sconto 36% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Avvitatore ad Impulsi, Greenworks – Brushless 400 Nm Avvitatori a Massa Battente da 24 V, Mandrino 1/2″, con batteria da 4 Ah e caricatore

In offerta a 99,99 – invece di 129,99

sconto 23% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Avvitatore elettrico 35N.m, Greenworks 24V trapano elettrico a batteria con batteria da 2Ah e caricabatteria (Motore brushless, 2 velocità, 18 impostazioni di coppia, mandrino automatico da 13 mm)

In offerta a 59,49 – invece di 99,99

sconto 41% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Greenworks Caricabatterie G40UC5 (Li-Ion 40 V, 5A, 30 minuti di tempo di ricarica con 2Ah (50 minuti con 4Ah) adatto a tutte le batterie della serie Greenworks Tools da 40V), Green, grey, black

In offerta a 53,7 – invece di 65,99

sconto 19% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

Greenworks Levigatrice orbitale da 24V GD24SS14 (Li-Ion 24V un quarto di foglio funzionamento a vuoto 12000 giri/min adattatore aspiratore sacchetto removibile senza batteria e caricatore)

In offerta a 53,7 – invece di 65,99

sconto 19% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

Bosch ErgoMixx – Frullatore a Immersione Portatile, 1000 W, 12 Velocità, Lama a 4 Ali, Bicchiere Graduato, Mini Tritatutto, Frusta e Lame Tritaghiaccio in Acciaio Inox

In offerta a 62,37 – invece di 80,99

sconto 23% – fino a 29 set 2022

Click qui per approfondire

Bosch Move, Aspirapolvere a Mano senza Fili, Aspirabriciole con Batteria Ricaricabile NiMH 14.4V, Bianco

In offerta a 55,23 – invece di 99,9

sconto 45% – fino a 29 set 2022

Click qui per approfondire

Nilox Backpack 15.6″ Everyday Eco Green, Zaino Porta PC con Doppio Scompartimento Interno, Realizzato in Materiale Riciclato da Bottiglie di Plastica, Verde

In offerta a 19,1 – invece di 29,95

sconto 36% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

Invicta Zaino – Jolly Heritage, Beige – Ufficio, Viaggio e Tempo Libero – Tasca Porta Pc – Dettagliin Pelle – 21 L – per Uomo Donna

In offerta a 71,7 – invece di 110

sconto 35% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

Invicta Benin S, Zaino, Tasca Porta Pc Imbottita Unisex – Bambini, Blu, Taglia Unica

In offerta a 34,8 – invece di 49,9

sconto 30% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

Piquadro Modus Special Zaino, 40 cm, Blu

In offerta a 202,5 – invece di 299

sconto 32% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

Cybex Seduta per passeggino da jogging AVI, Dai 6 mesi ai 4 anni circa, Max. 111 cm e 22 kg, Seduta per passeggino multisport, Silver Pink

In offerta a 144,46 – invece di 169,95

sconto 15% – fino a 30 set 2022

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).