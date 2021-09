Su Amazon gli iPhone 13 e iPhone 13 Pro tutti ordinabili, alcuni con consegna domani

Dopo il breve black out durato alcune ore (il tempo di assestare i magazzini) sono tornati ordinabili su Amazon gli iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Il grande rivenditore on line presenta come acquistabili tutti i modelli, dai Max ai mini anche se c’è qualche differenza nella comunicazione della reale disponibilità.

In particolare gli iPhone 13 Pro Max a seconda delle taglie di memoria sono presentati come in spedizione ad 1-2 mesi oppure semplicemente come ordinabili ma con la dicitura “Non disponibile”. Stessa situazione per gli iPhone 13 Pro. Gli iPhone 13 sono invece quasi tutti disponibili per la spedizione immediata, (anche se qualche modello di iPhone 13 mini appare in scarsa disponibilità).

In termini pratici questo che cosa significa per chi vuole ordinare?

Secondo la nostra esperienza quando Amazon quando presenta un prodotto in spedizione a 1-2 mesi sottolinea semplicemente di non averlo a magazzino ma che ha fiducia di poterlo spedire entro un tempo ragionevole. Nel caso di un iPhone Pro Max, ad esempio, i tempi di spedizione potrebbero simili a quelli di Apple che ad oggi spedisce il suoi telefoni a fine ottobre o inizio novembre.

I prodotti ordinabili ma non a magazzino solitamente sono prodotti che Amazon ha nei suoi sistemi e che sono in arrivo a breve anche se con tempi non esattamente precisati. In passato quando abbiamo ordinato prodotti definiti come “non disponibili” la loro spedizione è avvenuta in due o tre giorni. È il caso di diversi iPhone 13 Pro Max e di quasi tutti gli iPhone 13 Pro. Per questo se trovate un iPhone 13 Pro Max o un iPhone 13 Pro che vi interessa su Amazon e che viene definito come “non disponibile” ma ordinabile è molto probabile che potrete averlo in tempi inferiori a quelli che vi garantisce Apple.

Gli iPhone 13 e iPhone 13 mini che sono dati con disponibilità immediata, invece vengono trattati come gli altri prodotti Amazon spediti con Prime: ordinati oggi saranno a casa vostra domani o domenica a seconda delle zone d’Italia in cui vi trovate.

Vale anche la pena di ricordare che su Amazon quando si ordina un prodotto si ha la garanzia del prezzo minimo. Questo significa che se per qualche ragione nel momento in cui verrà spedito avrà un prezzo più basso del momento in cui l’avete ordinato, lo pagherete al prezzo più basso e non al prezzo dell’ordine.

Vi ricordiamo che su Amazon è anche possibile acquistare in cinque rate senza interessi e senza garanzie tutti gli iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Come funziona l’acquisto a rate su Amazon lo spieghiamo in questo nostro articolo.

Click qui per comprare gli iPhone 13 su Amazon