Airpods Pro seconda generazione si ordinano su Amazon

Gli AirPods Pro di seconda generazione sbarcano su Amazon. Da qualche minuti il nuovo modello di cui abbiamo ampiamente scritto nei giorni scorsi si può ordinare con spedizione il giorno 23 settembre

Non staremo qui raccontarvi i dettagli di questi auricolari. In sintesi però dobbiamo dire che si tratta della seconda versione dei più popolari auricolari full wireless del mercato. Hanno un fattore di forma identico ai precedente AirPods tradizionali ma aggiungono una migliore riduzione del rumore, la trasparenza adattiva e una nuova custodia che può essere trovata da Dov’è. In aggiunta a questo permettono anche di personalizzare il suono spaziale leggendo la forma dell’orecchio.

Ricordiamo che gli Airpods Pro 2 (o seconda generazione come le chiama Apple) su Amazon come su Apple store si ordinano oggi e si ricevono a partire dal 23 settembre. Amazon pareggia quindi qui, come con Apple Watch Ultra e gli iPhone 14, gli stessi tempi di Apple.

Il costo anche questo quello consigliato da Apple: 299€. Sono però acquistabili anche a rate secondo la classica formula Amazon, senza interessi e senza garanzie.

Click qui per acquistare