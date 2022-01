Offerte Amazon 31 gennaio fino al 66% su Apple, Xiaomi, Omron, Sony, Microsoft

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD)

In offerta a 733,99 € – invece di 819,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 (128GB) – bianco

In offerta a 763,50 € – invece di 889,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore duo MagSafe

In offerta a 118,09 € – invece di 149,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 Pro) – (PRODUCT) RED

In offerta a 29,99 € – invece di 55,00 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Note 10 5G 4GB+128GB Gris Dual SIM

In offerta a 184,90 € – invece di 229,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30

In offerta a 32,99 € – invece di 49,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JBL GO 3 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless con Design Compatto, Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, fino a 5 h di Autonomia, USB, Blu e Rosa

In offerta a 19,99 € – invece di 58,00 €

sconto 66% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, Cuffie Wireless Senza Cavi, Cancellazione Rumore con dual-Mic, Quick Paring, Compatibile con iOS e Android, Versione Italiana

In offerta a 27,02 € – invece di 39,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony WF-1000XM3 – Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri, iOS/Android, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 24 ore (Nero)

In offerta a 109,00 € – invece di 145,53 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony Wh-Ch710N – Cuffie Bluetooth Senza Fili, Over Ear, con Noise Cancelling, Microfono Integrato E Batteria Fino a 35 Ore (Blu)

In offerta a 80,00 € – invece di 150,00 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Pan/Tilt/Zoom Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale

In offerta a 29,97 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

XIAOMI Mi Smart Standing Fan Pro, Ventilatore Smart, Design Trasportabile, Controllo con Mi App, Uso per Interni ed Esterni, Fino a 20 ore di Autonomia, Bianco, Versione Italiana

In offerta a 86,50 € – invece di 149,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

meross Presa Intelligente Wifi (Type L) 16A Smart Plug Energy Monitor, Timer, APP Controllo, Compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant, 2 Pezzi

In offerta a 25,49 € – invece di 42,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, Bilancia Pesapersona Digitale, Misurazione Precisa, Bluetooth Low Energy 5.0, Batteria a Lunga Durata, Design Semplice, Bianco, Versione Italiana

In offerta a 21,90 € – invece di 34,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OMRON RS3 Intelli IT Misuratore di Pressione Arteriosa da Polso – Apparecchio Portatile per Misurare la Pressione e il Monitoraggio dell’Ipertensione, Connessione Bluetooth, compatibile con Smartphone

In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OMRON VIVA Bilancia smart e misuratore della composizione corporea Bluetooth con calcolo di grasso corporeo, peso, grasso viscerale, muscolatura scheletrica, metabolismo basale e BMI

In offerta a 79,99 € – invece di 129,00 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OMRON BF511 Misuratore della composizione corporea completo e clinicamente validato con 8 sensori ad alta precisione per la misurazione mani-piedi, Turchese

In offerta a 69,99 € – invece di 129,99 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OMRON Eco Temp Intelli IT

In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone| 1 abbonamento annuale | PC/Mac | Codice di attivazione via email

In offerta a 54,99 € – invece di 99,00 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

KabelDirekt – 1 m – Cavo HDMI 4K ([email protected] Hz e [email protected] Hz per Una spettacolare Esperienza Ultra HD – High Speed con Ethernet, Compatibile con HDMI 2.0/1.4, Blu-ray/PS4/PS5/Xbox Series X/Switch, Nero)

In offerta a 6,11 € – invece di 7,27 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

BONTEC – Supporto universale girevole per TV da 17 a 103 cm, altezza regolabile, supporto per TV LCD/LED/OLED/Plasma/curvo fino a 45 kg, 2 fascette per cavi incluse

In offerta a 28,51 € – invece di 30,99 €

sconto 8% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics – Batterie ricaricabili AA (confezione da 12), 2000 mAh, pre-caricate

In offerta a 13,66 € – invece di 14,51 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics – Carica batterie con porta USB per batterie Ni-MH AA e AAA

In offerta a 12,39 € – invece di 13,29 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

NIXIUKOL Plafoniera Led Soffitto dimmerabile RGB 24W 2400LM, Plafoniera IP54 Impermeabile, dimmerabile luminosità e temperatura di colore, per bagno Camera da letto Cucina Corridoio Soggiorno 28cm [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 47,99 € – invece di 47,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hama Mini Bianco presa energia

In offerta a 10,85 € – invece di 10,85 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ROSI Emilia Flat, Bianco, 1-A

In offerta a 2,85 € – invece di 3,31 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Poly Pool PP2521 Presa Multipla SPAZIOZERO con Pedale, Spina 10 A Piccola E 4 Prese 10 A Piccole 2 m cavo Bianca

In offerta a 12,99 € – invece di 15,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Boson 10 pezzi – Test Rapidi Nasale Tampone Rapido Kit Rapido Fai da Te

In offerta a 39,99 € – invece di 39,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

MOSOTECH Calze Donna Invernali Termiche, 5 Paia Calzini Donna Vintage di Lana Calda, Colorate Spesse Traspiranti, Taglia Unica

In offerta a 17,99 € – invece di 19,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

QICEDER Cappello Uomo Donna Invernale Berretto Uomo in Maglia con Sciarpa Caldo e Sciarpa Circolare Set

In offerta a 12,99 € – invece di 18,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Guanti da Invernali Neve Sci Impermeabili Uomo Donna Touch Screen Termico Traspirante Anti-Scivolo Antivento per Pattinaggio Snowboard Motore Motoslitte

In offerta a 17,99 € – invece di 23,67 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Guanti da uomo e da donna, touchscreen, leggeri, antiscivolo, per ciclismo, escursionismo, corsa, sci, guida e sport all’aria aperta

In offerta a 18,62 € – invece di 21,90 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).