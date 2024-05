Fuori tutto Apple di Amazon, sconti da urlo su MacBook, Apple Watch e iPhone

Pubblicità

Sconti su iPhone, Mac mini, MacBook Air, Apple Watch, iPad. Chi più ne ha, più ne metta. È quel che accade su Amazon dove stanno piovendo sconti come non se ne sono mai visti e tutti insieme sui prodotti Apple.

Una vera e propria tempesta perfetta che non solo riguarda prodotti molto importati e che solo raramente vengono scontati così tanto, come gli iPhone, ma anche in alcuni casi presenta tagli al prezzo che portano al minimo storico altri dispositivi con percentuali mai viste.

MacBook Air in liquidazione

Al primo posto tra i prodotti che dobbiamo considerare una affare in assoluto, ci sono i MacBook Air e tra gli affari più… affari c’è il MacBook Air da 13″ con disco da 256 GB e processore M1. Costa 979 €, il 27% in meno del prezzo che chiede Apple. Solo una volta in tempi recenti abbiamo visto un MacBook Air ad un prezzo più basso ma si trattava del vecchio M1 ormai parte del passato, che non è assolutamente paragonabile agli attuali.

Ma in sconto con percentuali di sconto top ci sono anche altri modelli di MacBook Air. Ecco qui di seguito i più convenienti

Mac mini, l’affare migliore

Ai prezzi cui Apple ha messo il Mac Mini M2, al momento non esiste un affare migliore nel campo dei desktop della Mela. Il prezzo scende a solo 549€. In pratica potete avere uno sconto del 25%. Lo sconto è anche più alto se si prende in considerazione la versione da 512 GB.

Segnaliamo che in sconto trovate ancora l’iMac con processore M1. È forse un po’ datato, ma a 1492 €, visto che parliamo della versione top, non è da guardare con disprezzo

MacBook Pro, minimi storici

Troviamo minimi storici anche tra i MacBook Pro. In particolare il prezzo più basso assoluto è quello del MacBook Pro 14″ con 512 GB di disco. Parliamo di 1699 €. Visto che il MacBook Air da 15″ con lo stesso processore, schermo a minor risoluzione, autonomia più bassa, costa 200€ in più, sarebbe assurdo quest’ultimo invece del MacBook Pro. Segnaliamo che anche il modello con M3 Pro e la versione base del MacBook Pro M3 16″ sono in offerta.

iPhone 15 e iPhone 15 Pro, i migliori prezzi di sempre

Nella lista dei migliori sconti ci mettiamo sicuramente anche quelli sugli iPhone. Gli smartphone Apple a metà ciclo di vita sono sempre stati un pochino ribassati di prezzo, ma siamo sempre stati, salvo eccezioni, nell’ordine del 10% massimo 15%.

Oggi invece abbiamo sconti anche del 23% come sugli iPhone 15 da 128 GB (749€, prezzo più basso di sempre) o sugli iPhone 15 Pro sempre da 128 GB anche questi ribassati del 23% (949 €, minimo storico).

In sconto ci sono anche altri iPhone ancora oggi in commercio. Ad esempio l’iPhone 14 costa solo 679 €, il 23% in meno del prezzo Apple.

Qui sotto vi diamo conto di tutti gli iPhone in sconto dal 15% in su. Qui mettiamo unicamente singoli colori ma tenete conto che in sconto ci sono sconti anche per altri colori e che i prezzi sono variabili anche nel corso della stessa giornata

Apple Watch 9 ed Apple Watch SE, prezzo da 219 €

Apple Watch scende pure ai minimi storici. Il prezzo che più colpisce, anche se non nuovo, è quello di Apple Watch SE che pagate solo 219 € nella sua versione da 40mm. Lo sconto che Amazon propone è del 23%. Ma in sconto con percentuali importanti ci sono anche gli Apple Watch 9, con percentuali leggermente inferiori ma sempre alte. Ad esempio Apple Watch 9 da 41mm costa 369€, il 20% in meno del prezzo Apple

Qui di seguito i migliori sconti di Apple Watch. È importante sottolineare che ci sono molte varianti, molte più che per gli iPhone. In gioco non ci sono solo i colori ma anche il tipo di bracciale e la misura. Noi indichiamo unicamente un modello, selezionando gli sconti più alti.

iPad 10,9″ scontato più dello sconto, offerta Apple Pencil

Per gli iPad gli sconti sono localizzati su iPad di decima generazione. Parliamo del modello di fascia entry level, quello che ha preso in questa posizione il posto di iPad 9 rispetto al quale è però totalmente rivoluzionato. Apple l’ha ribassato a 439 €, ma su Amazon si compra nella versione da 64 GB all’eccellente prezzo di 369. In pratica è ribassato del 16% rispetto al prezzo di Apple.

Comprando questo iPad potete anche approfittare dello sconto sulla Apple Pencil di prima generazione che costa 99€ (-17%) e sulla tastiera specifica che costa 269 € (-10%)