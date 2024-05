Il CEO Nvidia elogia Tesla, prevede guida autonoma in ogni auto

Pubblicità

I comuni mortali ridono delle allucinazioni AI che scrivono castronerie o mettono sei dita nella mano, ma il sorriso si trasforma in preoccupazione, quasi terrore, all’idea di affidare l’auto a un sistema di guida autonoma che può commettere errori: la pensa in modo completamente diverso il CEO di Nvidia Jensen Huang che non solo elogia la guida autonoma Tesla FSD, ma è anche certo che in futuro qualsiasi auto si guiderà da sola.

Il parere di Huang deve essere preso in considerazione per fare luce sul Santo Graal della guida autonoma, promessa e sbandierata prima da Elon Musk e poi da praticamente tutti gli altri costruttori di auto. Finora si è visto poco ma la situazione sta cambiando rapidamente, come dimostrano gli aggiornamenti rilasciati da Tesla, sempre più frequenti da quando il sistema ha abbandonato la programmazione tradizionale per adottare l’apprendimento AI tramite reti neurali che analizzano video di piloti provetti di tutto il mondo.

Come altri CEO (Xiaomi) e personaggi illustri, anche Jensen Huang elogia la tecnologia della società di Musk e i risultati raggiunti «Tesla è molto avanti nelle auto a guida autonoma» ma il dirigente aggiunge che in futuro ogni singola auto dovrà avere questa funzione. Ancora più interessanti sono le ragioni che secondo Huang spingeranno l’adozione della guida autonoma in ogni veicolo «È più sicuro. È più comodo. È più divertente da guidare”.

Per Huang quindi la guida autonoma avrà successo innanzitutto perché più sicura, quindi prevede zero allucinazioni o in percentuali talmente ridotte da risultare comunque più sicuro rispetto alla guida di un umano. In secondo luogo il pilota automatico è più comodo e migliora anche la guida perché toglie i fastidi delle code e dei tratti quotidiani ripetitivi, permettendo all’utente di guidare solo e quando vuole, anche per puro divertimento.

Nell’intervista rilasciata a Yahoo Finance il CEO Nvidia traccia anche una distinzione tra le società che implementano sistemi di assistenza alla guida e guida autonoma con la programmazione tradizionale, rispetto all’approccio tutto AI basato su reti neurali e dati video di Tesla:

«È ormai molto noto, molto ben compreso che imparare direttamente dai video è il modo più efficace per addestrare questi modelli».

Gli ultimi dati sulla sicurezza appena rilasciati da Tesla lo confermano: con Autopilot inserito si registra un incidente ogni 7,63 milioni di miglia, circa 12,3 milioni di km, mentre in media negli Stati Uniti con la guida di un umano di registra un incidente ogni 670.000 miglia, circa 1,07 milioni di km. In pratica già ora Tesla Autopilot è 10 volte più sicuro di un umano al volante.

Nvidia impiega AI in svariati campi e applicazioni e non potrebbe più farne a meno.: grazie alla rivoluzione AI Nvidia continua a registrare risultati finanziari sbalorditivi. Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.