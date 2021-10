Offerte Amazon 5 ottobre fino al 53% su Meross, Jabra, iRobot, Xiaomi, Logitech

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

JORLAI Giradischi Vintage in Vinile, Giradischi Portatile Bluetooth con 2 Altoparlanti Stereo Integrati, Supporto 33/45/78 RPM, Registrazione PC, Bianca

In offerta a 50,39 € – invece di 62,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Timoom DVB-T2 Decoder Digitale Terrestre Nuovo Standard Con Codifica HEVC 10 Bit, Ricevitore Digitale Terrestre Full HD /1080p/H.265 / Dolby / MPEG-2/4, Con Telecomando

In offerta a 31,44 € – invece di 36,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Huawei 4G Router Wireless LTE 150 MBps, WiFi Mobile, con 1 Porta GE LAN/WAN, WiFi da 300 MBps di Velocità, Bianco

In offerta a 54,89 € – invece di 81,90 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Trevi SICURO 10 Telefono Cellulare per Anziani con Tasti Grandi, Funzione SOS, Base di Ricarica, Slot SD fino a 16 GB, di facile utilizzo, Nero

In offerta a 19,90 € – invece di 39,90 €

sconto 50% – fino al scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler 100 G3-DT100G3/128GB USB 3.0, PenDrive, 128 GB, 1 Pezzo, Nero

In offerta a 14,99 € – invece di 18,99 €

sconto 21% – fino al scadenza sconosciuta

Nuovo Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite

In offerta a 64,99 € – invece di 84,99 €

sconto 24% – fino al scadenza sconosciuta

BLACK+DECKER ASD184KB-QW Trapano/avvitatore Autosense 18V – 1.5AH, 0-800 giri/min, con doppia batteria in valigetta

In offerta a 69,99 € – invece di 149,95 €

sconto 53% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Smart Monitor M7 (S32AM702), Flat 32″, 3840×2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type C

In offerta a 349,90 € – invece di 469,00 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 4ª generazione) – Italiano

In offerta a 209,00 € – invece di 399,00 €

sconto 48% – fino al 10 ott 21

Logitech Crayon Matita Digitale Per Tutti gli iPad Rilasciati Nel 2019 o Successivi, iPad, iPad

In offerta a 47,99 € – invece di 57,99 €

sconto 17% – fino al 10 ott 21

Logitech MK330 Kit Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Wireless 2.4 GHz con Ricevitore USB

In offerta a 27,99 € – invece di 35,99 €

sconto 22% – fino al 10 ott 21

Logitech M330 Silent Plus Mouse Wireless, 2.4 GHz con Ricevitore USB Nano, 1 000 DPI, 3

In offerta a 22,99 € – invece di 33,99 €

sconto 32% – fino al 10 ott 21

Logitech M720 Triathlon Mouse Wireless, Multidispositivo, Bluetooth e 2.4 GHz con Ricevitore USB

In offerta a 34,99 € – invece di 46,25 €

sconto 24% – fino al 10 ott 21

Logitech M220 Mouse Wireless, Pulsanti Silenziosi, 1000 DPI, Durata Della Batteria 18 Mesi,

In offerta a 12,99 € – invece di 16,99 €

sconto 24% – fino al 10 ott 21

Logitech M185 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria Fino a 12 Mesi, Rilevamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, PC/Mac/Laptop, Grigio

In offerta a 9,99 € – invece di 12,03 €

sconto 17% – fino al 10 ott 21

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS,

In offerta a 34,99 € – invece di 39,90 €

sconto 12% – fino al 10 ott 21

Logitech StreamCam – Webcam per Live Streaming su Youtube e Twitch, Full HD 1080p a 60 fps, Connessione USB-C, Facial Tracking, Autofocus, Video Verticali, Grigio Chiaro

In offerta a 94,99 € – invece di 104,60 €

sconto 9% – fino al 10 ott 21

Wifi Apriporta Garage Door Opener Apricancello Smart Intelligente, APP Controllo Remoto, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT, Nessun Hub Richiesto, MSG100 meross

In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 10 ott 21

meross Interruttore Intelligente Smart Switch WiFi Telecomando Wireless Universale, Funzione Timer, Non Hub Richiesto, App Controllo Remoto, Compatibile con Amazon Alexa, Google Home e IFTTT, 2 Pezzi

In offerta a 16,49 € – invece di 20,99 €

sconto 21% – fino al 10 ott 21

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi;

In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 10 ott 21

House of Marley Positive Vibration 2 Cuffie Over Ear con Microfono Incorporato, Driver da 40 mm, Cuffia Pieghevole con Lungo Cavo, Materiali Sostenibili, Rosa/Bianco

In offerta a 32,80 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino al 17 ott 21

Jabra Elite 85h Amazon Edition Cuffie Over-Ear – Cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore – Batteria a lunga durata per chiamate e musica – Nere ramato

In offerta a 189,00 € – invece di 197,13 €

sconto 4% – fino al 17 ott 21

Jabra Elite 45h Cuffie On-Ear Wireless, Cuffie sovraurali solide, pieghevoli e con autonomia della batteria pari a 50 ore, 2 microfoni per le chiamate, Nero ramato

In offerta a 80,70 € – invece di 99,99 €

sconto 19% – fino al 17 ott 21

Jabra Elite 75t Auricolari, Abilitati per ricarica wireless, Cuffie Bluetooth con cancellazione attiva rumore e batteria a lunga durata per chiamate e musica 100% wireless, Nero titanio

In offerta a 129,99 € – invece di 156,27 €

sconto 17% – fino al 10 ott 21

Jabra Elite 75t Auricolari, Abilitati per ricarica wireless, Cuffie Bluetooth con cancellazione attiva rumore e batteria a lunga durata per chiamate e musica 100% wireless, Nero

In offerta a 129,99 € – invece di 169,99 €

sconto 24% – fino al 10 ott 21

Neewer NW-700 Microfono a Condensatore Professionale & NW-35 Supporto a Forma Forbici Regolabile con Filtro Antipop e Morsetto da Tavolo

In offerta a 28,89 € – invece di 33,99 €

sconto 15% – fino al 10 ott 21

Neewer – Sfondo fotografico pieghevole in mussola 100%, Bianco, 1.8 x 2.8 m

In offerta a 16,99 € – invece di 20,49 €

sconto 17% – fino al 10 ott 21

Neewer 6x9piedi/1,8×2,8m Sfondo Pro Pieghevole di 100% Mussola Fondale per Fotografia, Video e Televisione (Sfondo SOLO!) – Verde

In offerta a 15,29 € – invece di 17,99 €

sconto 15% – fino al 10 ott 21

Neewer 700W 60x60cm Softbox con E27 Presa Elettrica Kit di Illuminazione per Ritratto da Studio Fotografico, Fotografia di Prodotti e Ripresa di Video

In offerta a 64,99 € – invece di 98,49 €

sconto 34% – fino al 10 ott 21

Neewer Chromakey Fondali, Schermo Verde Doppio Lato e Schermo Blu, 2-in-1 Sfondo Pieghevole e Reversibile per Fotografia, Giochi e Live Streaming, 1,5 m × 2m

In offerta a 39,98 € – invece di 53,49 €

sconto 25% – fino al 10 ott 21

Neewer – Kit anello luminoso da 48 cm (spessore 1, 8 cm), 3200-5600 K, luce a LED con base luminosa, porta smartphone, tablet, montatura per ritratti, luce per trucco, video, Nero

In offerta a 99,86 € – invece di 118,99 €

sconto 16% – fino al 10 ott 21

Neewer Luce ad Anello LED 48cm Esterno 55W 5500K Dimmerabile con Stativo di Luce, Ricevitore Bluetooth per Smartphone, Youtube, TikTok, Autoritratto

In offerta a 81,59 € – invece di 95,99 €

sconto 15% – fino al 10 ott 21

iRobot 4419696 – Batteria Lunga Durata Xlife, Parti Originali, Compatibile con Roomba Serie 500/600/700 /800 + Scooba 450, Blu

In offerta a 59,99 € – invece di 88,00 €

sconto 32% – fino al 18 ott 21

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento

In offerta a 259,90 € – invece di 324,90 €

sconto 20% – fino al 18 ott 21

Shelly 2.5PM Interruttore Relè Wi-Fi per il Controllo di Due Circuiti Elettrici con Potenza Massima di 2.3 kW, Compatibile con Amazon Echo e Google Home

In offerta a 25,39 € – invece di 26,39 €

sconto 4% – fino al 10 ott 21

Shelly RGBW2 Interruttore/Controller RGB Wi-Fi per Strisce LED, Funziona con Amazon Alexa, Google Home, MQTT Gestione con App Shelly Cloud, Giallo

In offerta a 23,29 € – invece di 27,45 €

sconto 15% – fino al 10 ott 21

Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300, Asciugacapelli, Asciugatura Rapida, Design Compatto e Portatile, Controllo della Temperatura Smart, Doppia potenza, Bianco, Versione Italiana

In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 5 ott 21

POCO F3 – Smartphone 8+256GB, 6,67” 120Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 870, 48MP Tripla Camera, 4520mAh, Deep Ocean Blue (Versione Italiana + 2 Anni di Garanzia)

In offerta a 329,90 € – invece di 379,90 €

sconto 13% – fino al 10 ott 21

POCO X3 Pro – Smartphone 8GB RAM, 256GB ROM, 6,67” 120Hz FHD+ DotDisplay, Snapdragon 860, 48MP Quad Camera, 5160mAh, Phantom Black (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia)

In offerta a 249,90 € – invece di 279,90 €

sconto 11% – fino al 10 ott 21

POCO F3 – Smartphone 8+256GB, 6,67” 120Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 870, 48MP Tripla Camera, 4520mAh, Bianco (Arctic White) [Versione Italiana]

In offerta a 329,90 € – invece di 379,90 €

sconto 13% – fino al 10 ott 21

Xiaomi Redmi Note 10S – Smartphone 6GB+64GB, 6.43” AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G95, 64MP Quad Camera, 5000mAh, Ocean Blue (Official Version+2 Year Xiaomi Warranty)

In offerta a 199,90 € – invece di 236,44 €

sconto 15% – fino al 10 ott 21

Xiaomi Redmi Note 10S – Smartphone 6GB+64GB, 6.43” AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G95, 64MP Quad Camera, 5000mAh, Pebble White (Official Version+2 Year Xiaomi Warranty)

In offerta a 199,90 € – invece di 219,85 €

sconto 9% – fino al 10 ott 21

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – Smartphone 6+64GB, 6,67” DotDisplay AMOLED 120Hz, Snapdragon 732G, 108MP Quad Camera, 5020mAh, Onyx Gray (Versione Italiana + 2 Anni di Garanzia)

In offerta a 269,90 € – invece di 279,90 €

sconto 4% – fino al 10 ott 21

XIAOMI Redmi Buds 3 Pro Auricolari Bluetooth 5.2, Carica Wireless, Fino a 28 ore di Batteria, Connessione Dual Device, Sistema ANC di Cancellazione del Rumore, Graphite Black

In offerta a 55,99 € – invece di 69,99 €

sconto 20% – fino al 5 ott 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).