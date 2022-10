Risparmia il 50% extra su migliaia di libri Amazon Warehouse

ìAvete presente quei mercatini dell’usato dove è possibile fare affari comprando libri ancora in ottimo stato per pochi spicci? Ecco, fino a capodanno su Amazon c’è qualcosa di simile attraverso le offerte del Warehouse, con uno sconto del 50% su migliaia di libri in catalogo.

Cosa sono gli Amazon Warehouse

Per capirci, gli Amazon Warehouse Deals, come spiega la stessa Amazon, sono:

Articoli resi, con lievi difetti (es. danni subiti in magazzino) o riparati che sono in buone condizioni, ma che non rispettano i rigorosi standard di Amazon.it e pertanto non possono essere venduti come “nuovi”.

Prima di mettere in vendita i prodotti di Amazon Warehouse Deals, ne vengono verificate le condizioni estetiche e le funzionalità. Il sistema con cui Amazon gestisce la vetrina del Warehouse è molto trasparente: viene ricevuto un prodotto, si verifica se è funzionante, si stabiliscono le condizioni estetiche del prodotto e del suo imballo, e dopo avere svolto una valutazione su questi parametri, l’articolo viene messo in commercio a prezzo ribassato.

In alcuni casi si tratta anche di prodotti nuovi ma con imballo interno leggermente danneggiato; molti dei prodotti di Amazon Warehouse Deals devono essere considerati “usati”, come ad esempio una TV che è stata rimossa dall’imballaggio e accesa, una caffettiera che è stata utilizzata un paio di volte, una fotocamera digitale utilizzata per scattare un paio di foto o, come in questo caso, un libro che è stato letto. Un sistema di valutazione che parte da usato – condizioni accettabili fino a come nuovo, aiuta a valutare meglio le condizioni del prodotto.

La promozione

Come dicevamo dalle 00:00 dell’1 novembre 2022 alle 23:59 del 31 dicembre 2022, i clienti possono beneficiare di uno sconto del 50% sui prodotti Amazon Warehouse presenti in questa pagina. Lo sconto del 50% sul prezzo visualizzato nella pagina di ogni prodotto verrà applicato direttamente al carrello.

Per dire: nel momento in cui scriviamo trovate chicche come l’edizione illustrata di Harry Potter e la pietra filosofale, in copertina rigida: nuovo costa 30 euro, tra i Warehouse lo trovate a 25,40 euro, ma con l’offerta in corso verrebbe a costare 12,70 euro.

Oppure, visto che ci avviciniamo al Natale, il celebre Canto di Natale di Charles Dickens in copertina rigida, usato a 13,90 euro, lo paghereste soltanto 6,95 euro. Ce ne sono diversi anche di Ken Follett e Donato Carrisi che anche nei mercatini vanno via come il pane, e per i bambini anche alcuni di Geronimo Stilton come l’edizione illustrata de Nel Regno della Fantasia.

Potremmo andare avanti all’infinito, ma non conoscendo i vostri gusti fate prima a sfogliare la selezione di Amazon e scegliere quelli che più vi interessano. E buona lettura!