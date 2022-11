Cina, il 15 novembre l’evento tech CHTF 2022

La 24ª edizione della China Hi-Tech Fair (CHTF 2022) si svolgerà dal 15 al 19 novembre 2022 presso lo Shenzhen Convention and Exhibition Center e lo Shenzhen World Convention & Exhibition Center.

Presentato come l’evento tecnologico più grande e influente della Cina, la CHTF di quest’anno mira a mostrare risultati all’avanguardia nella ricerca di base, nell’integrazione industriale, nei settori di punta e nei principali progetti di ricerca scientifica.

CHTF 2022 (qui i dettagli) si svolge in un momento cruciale del 14° Piano quinquennale cinese, che enfatizza l’autosufficienza scientifica e tecnologica nello sviluppo economico nazionale futuro. In piena sintonia con questa filosofia, come piattaforma di alto livello per gli scambi internazionali e la cooperazione in campo economico e tecnologico, il CHTF 2022 è indicato come un evento nel corso del quale verranno presentate “le migliori e più recenti innovazioni scientifiche e tecnologiche in Cina”.

Tra le maggiori novità di quest’anno, tecnologie dedicate all’intelligent manufacturing, alla trasformazione industriale, media quali il metaverso, l’interazione e l’integrazione di 5G e intelligenza artificiale, tecnologie dedicate all’agricolatura, allo sviluppo rurale, all’assistenza medica smart e tecnologie dedicate all’assistenza degli anziani.

Nei cinque giorni dell’evento, sono previsti oltre 200 incontri e attività, inclusi summit, forum, forum tematici, seminari tecnici, sessioni di formazione, ecc.

All’evento di quest’anno sono stati invitati accademici nazionali e stranieri, premi Nobel, economisti, matematici, multinazionali legate a varoo titolo alla scienza e alla tecnologia, amministratori delegati e dirigenti di aziende.