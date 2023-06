Offerte Amazon del 19 Giugno fino al 47% su Apple, Eufy, Sabrent, INIU, Honor, Govee, Vivo,

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 694 € – invece di 899,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 959,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 17%- fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – giallo In offerta a 1168,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1099,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1294,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 299,00 € – invece di 349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 247,90 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,00 € – invece di 49,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 33,00 € – invece di 39,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Garmin Dash Cam Mini – Con Accelerometro, Registra 1080p 140° In offerta a 112,80 € – invece di 129,99 €

sconto 13% – fino a 2 lug 23

SABRENT Case SSD/HDD Hard Disk Esterno da SATA 2.5 pollici a USB 3.0, Custodia per disco rigido esterno, Adattatore per disco rigido da 7mm/9,5 mm, [Supporto UASP SATA I II III] Nero (EC-UASP) In offerta a 13,48 € – invece di 14,99 €

sconto 10% – fino a 25 giu 23

SABRENT Case SSD/HDD Hard Disk Esterno da SATA 2.5 pollici a USB 3.2 Gen 1, Custodia per disco rigido esterno, Adattatore per disco rigido da 7mm/9,5 mm, [Supporto UASP SATA I II III] in alluminio (EC-UK30) In offerta a 14,24 € – invece di 19,99 €

sconto 29% – fino a 25 giu 23

SABRENT Docking Station SSD/Hard Disk esterno/HDD 2.5/3.5 pollici, USB 3.2 Gen 1, 2 slot per SSD/HDD, con alimentatore, per SSD SATA fino a 22TB, con funzione clonatore di Hard Disk (EC-HD2B-EU) In offerta a 40,37 € – invece di 49,99 €

sconto 19% – fino a 25 giu 23

SABRENT Ciabatta Multipresa, Caricatore portatile USB multiplo, Stazione di ricarica USB a 10 Porte 60W con alimentatore, per MacBook, laptop, iPhone, Samsung Galaxy (AX-TPCS-EU) In offerta a 37,99 € – invece di 39,99 €

sconto 5% – fino a 25 giu 23

ESR Cover per iPad Air 5 Generazione 2022/iPad Air 4 Gen. 2020 e iPad Pro 11 2018, Custodia Magnetica con Completo per Pencil 2, Attacco Magnetico, Supporto a Due Posizioni, Nero In offerta a 18,69 € – invece di 21,99 €

sconto 15% – fino a 25 giu 23

ESR HaloLock Supporto Auto Magsafe, Porta Cellulare Auto Magnetico, Supporto Telefono Auto Magsafe per iPhone 14/14 Pro/14 Pro Max/14 Plus/iPhone Serie 13/12, Non supporta la ricarica, Nero In offerta a 23,74 € – invece di 26,99 €

sconto 12% – fino a 25 giu 23

Telecamera Wi-fi Interno Smart eufy Security 2K Panoramica, Videosorveglianza con AI per Riconoscimento Persone/Animali, Assistenza Vocale, Visione Notturna, non Richiede HomeBase, MicroSD non Inclusa In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 25 giu 23

eufy security eufyCam 2C Telecamera aggiuntiva richiede HomeBase 2, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, nessun costo mensileper sistema di videosorveglianza domestica wireless, In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 25 giu 23

eufy security, telecamera aggiuntiva eufyCam 2C Pro sicurezza domestica wireless, 2K, batteria con autonomia di 180 giorni, compatibilità HomeKit, IP67, visione notturna e zero costi mensili In offerta a 79,99 € – invece di 149,99 €

sconto 47% – fino a 25 giu 23

eufy Security – Sistema di telecamere di sicurezza domestica wireless, T88313D2 In offerta a 139,99 € – invece di 219,99 €

sconto 36% – fino a 25 giu 23

eufy security Telecamera wifi esterno, sistema sicurezza kit 2 eufyCam 2C Pro, risoluzione 2K, batteria durata di 180 giorni, compatibilità HomeKit, IP67, visione notturna e zero costi mensili. In offerta a 179,99 € – invece di 299,99 €

sconto 40% – fino a 25 giu 23

eufy security Telecamera wifi esterno batteria eufyCam 2C, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, impermeabilità IP65, visione notturna, compatibile con Alexa, nessun costo mensile In offerta a 199,99 € – invece di 319,99 €

sconto 38% – fino a 25 giu 23

eufy security 2 Telecamere Esterno con Batteria 4K con facciale AI, eufyCam 3C 2-Cam Kit, Memoria Locale Espandibile, Telecamera Esterna, Riflettore, visione notturna a colori, senza Canone In offerta a 329,99 € – invece di 479,00 €

sconto 31% – fino a 25 giu 23

Govee Striscia LED 5 Metri, Bluetooth RGB LED Striscia Dimmerabile Colorati Controllo App In offerta a 12,91 € – invece di 15,99 €

sconto 19% – fino a 25 giu 23

Govee Termometro Igrometro, Accurato Misuratore Interna con Intelligenti avvisi App e Dati Conservazioni Sensore di Monitoraggio Digitale LCD Bluetooth per Camera Serra Garage Cantina di Vini In offerta a 13,72 € – invece di 16,99 €

sconto 19% – fino a 25 giu 23

Govee Termometro Igrometro 2 Pezzi, Termoigrometro Interno Esterno Bluetooth Digitale con App, Ambiente Misuratore di umidità e Temperatura e Dati Conservazioni per Casa Camera Serra Garage In offerta a 23,41 € – invece di 28,99 €

sconto 19% – fino a 25 giu 23

Govee RGBIC Neon Strisica LED con Controllo App, Sincronizzazione di Musica, Striscia Luminosa Colorosa DIY, Funziona con Alexa e Google Assistant, 3m Neon Striscia Led per Cucina, Giochi In offerta a 72,67 € – invece di 89,99 €

sconto 19% – fino a 25 giu 23

Govee RGBIC Neon Strisica LED con Controllo App, Sincronizzazione di Musica, Striscia Luminosa Colorosa DIY, Funziona con Alexa e Google Assistant, 5m Neon Striscia Led per Cucina, Giochi In offerta a 104,97 € – invece di 129,99 €

sconto 19% – fino a 25 giu 23

HONOR Orologio Smartwatch per Donna Uomo, Smartwatch con Cardiofrequenzimetro SpO2 Contapassi Compatibile Android & iOS, Orologio Smart Fitness Band Magic In offerta a 107,86 € – invece di 199,99 €

sconto 46% – fino a 25 giu 23

Sconosciuto Honor Magic Watch 2 Smartwatch,GPS 5ATM Impermeabile Orologio Bluetooth Smart Monitor di Frequenza Cardiaca, Stress e Spo2,Smart Watch Donne Uomo, (Nero 46mm) In offerta a 104,89 € – invece di 179,99 €

sconto 42% – fino a 25 giu 23

Honor Magicwatch 2 Smart Watch Da 46 Mm, Con Cardiofrequenzimetro, Modalità Di Esercizio, 14 Giorni In Standby, Altoparlante E Microfono Integrato, Colore: Nero/Carbone In offerta a 119,00 € – invece di 179,00 €

sconto 34% – fino a 25 giu 23

INIU Caricabatterie Auto USB, totale 60W 5A PD QC3.0 Ricarica rapida USB C presa usb auto, Caricatore Auto interamente in metallo per iPhone13 12 Samsung S20 Huawei iPad MacBook AirPods Laptops ECC. In offerta a 8,99 € – invece di 15,78 €

sconto 43% – fino a 25 giu 23

Cavo USB C USB C, INIU 100W [2 Pezzi-2m] Cavo USB Type-C Ricarica Rapida PD 5A QC 4,0 Nylon per MacBook Pro 2020 Samsung S22 Ultra S21 iPad Air Huawei P50 Pixel 7 Pro Xiaomi Switch PS5 Oneplus ECC. In offerta a 13,29 € – invece di 19,96 €

sconto 33% – fino a 25 giu 23

INIU Caricabatterie Auto USB C, totale 66W 6A 2 Porte (USB C + USB A) PD 3.0 4.0 QC Veloce Caricatore Auto compatibili con iPhone 14 13 12 Pro Max Huawei Samsung S21 note iPad MacBook Xiaomi AirPods In offerta a 13,59 € – invece di 29,99 €

sconto 55% – fino a 25 giu 23

Cavo USB Type-C, INIU Cavo USB C USB C 3.1A Ricarica Rapida [3Pezzi 0.5+1+3m] Lega Intrecciato in Nylon QC 3.0 Cavo Type C per Samsung S23 S22 Xiaomi Huawei Google Pixel 7 Pro OnePlus Switch PS5 ECC. In offerta a 7,59 € – invece di 11,29 €

sconto 33% – fino a 25 giu 23

INIU Cavo USB Type-C (1+1+2+2+3m) 3,1A QC 3,0 Cavo USB C Ricarica Rapida, Lega Intrecciato in Nylon Cavo USB Type C per Xiaomi Samsung S22 Ultra Huawei Xiaomi Google Pixel OPPO iPad Realme LG ECC. In offerta a 14,24 € – invece di 27,29 €

sconto 48% – fino a 25 giu 23

INIU Power Bank, 22.5W Fast Charge Powerbank 10500mAh, Caricatore Portatile PD3.0 QC4.0 (USB C Input&Output), Caricabatterie portatile per iPhone 14 13 12 X Pro Samsung S21 AirPods iPad In offerta a 20,87 € – invece di 31,99 €

sconto 35% – fino a 25 giu 23

INIU Power Bank, 22,5W Ricarica Rapida 20000mAh Caricatore Portatile PD3.0 QC4.0, Powerbank 3A USB C (Input&Output) con Torcia Pacco Batteria per iPhone 14 13 12 X Pro Samsung S21 iPad Huawei Xiaomi. In offerta a 31,34 € – invece di 41,98 €

sconto 25% – fino a 25 giu 23

Sous Vide Roner Cucina a Bassa Temperatura Slow Cooker KitchenBoss Circolatore Termico Professionale IPX7 impermeabile,Timer con Touch Screen,Argento In offerta a 84,99 € – invece di 109,99 €

sconto 23% – fino a 2 lug 23

Sacchetti Sottovuoto Per Alimenti: Kitchenboss 3 Rotoli 15|20|28| x500 Cm, Senza Bpa, Liberi Di Tagliare, Durevole, Adatti Per Microonde Congelamento Della Conservazione Alimenti e Cottura Sous Vide In offerta a 11,89 € – invece di 13,99 €

sconto 15% – fino a 25 giu 23

