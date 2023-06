Il ventilatore senza pale Dyson AM07, silenzioso ed elegante in sconto con codice eBay

Il ventilatore senza pale Dyson AM07 scende al minimo mai visto su eBay grazie ad uno sconto del venditore, che è Dyson stessa e ad un codice promozionale che lo colloca a 314€, il prezzo più basso che abbiamo visto se si considera che si tratta di un prodotto ufficiale.

Quello di cui parliamo si colloca, ma solo per definizione, nella categoria dei ventilatori che servono a raffrescare un ambiente muovendo aria. Tutto il resto è differente.

In primo luogo qui non abbiamo pale rotanti. Il flusso di aria arriva infatti da una sorta di anello collocato nella parte superiore dell’accessorio. Le pale si trovano annegate e nascoste nel basamento del Dyson AM07. Queste silenziosamente aspirano l’aria dalle griglie e la convogliano ad aperture che trovano nel summenzionato anello da dove esce da aperture strutturate in maniera da diffonderla a tutto l’ambiente grazie ad un movimento rotatorio dell’intera struttura.

Questa soluzione permette di avere due importati vantaggi.

Il primo è la menzionata silenziosità. Il Dyson AM07 è uno dei ventilatori più silenziosi in commercio. Il rumore che le classiche pale di un ventilatore tradizionale producono non è praticamente percepibile. Al suo posto si sentirà una sorta di costante fruscio prodotto dall’aria in uscita dal ventilatore.

Un secondo vantaggio è che non si avrà l’urto dell’aria spostata dalle pale ma una sorta di costante flusso che non provoca fastidio. La differenza, per esemplificare, è quella tra il vento e la brezza marina.

Oltre a questo il Dyson AM07 privo di pale diventa molto meno sporchevole e molto più facile da pulire di un ventilatore tradizionale. Ad esempio non ci sono pale e griglie che raccolgono polvere ed insetti.

Oltre a questo l’assenza di pale esposte riduce anche i problemi di sicurezza eventuali con bambini che possono mettere qualche oggetto dentro alla griglia.

Infine va anche detto che il Dyson AM07 è un oggetto molto elegante, bello da esporre e da presentare. Perfetto per un ufficio o uno showroom o una casa elegante e minimalista. La forma quasi eterea e l’assenza di pale sono un plus da considerare.

Il ventilatore Dyson AM07, dotato di telecomando, timer programmabile, sistema digitale di regolazione della velocità, è in vendita su eBay direttamente da Dyson nel suo negozio ufficiale a 349,00 €. Ma applicando il codice VACANZE23 lo pagherete solo 314€