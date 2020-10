Offerte eBay su Videogiochi e console, ecco le migliori da cogliere al volo

La nuova finestra di offerte eBay che vogliamo aprire questa volta sulle nostre pagine è dedicata ai videogiochi. Vi proponiamo di seguito cinque sconti imperdibili per chi vuole acquistare giochi e console.

La prima offerta che non potete lasciarvi sfuggire se siete amanti di calcio e videogiochi, è naturalmente quella dedicata a FIFA 21. Il titolo calcistico made in EA Sports è da anni il preferito del pubblico, che vede soprattutto nelle modalità online uno dei punti di forza, che permettono al titolo di risultare massimamente longevo e competitivo. Di listino ha un costo di 60 euro, ma al momento lo potete acquistare su eBay a 57,90 euro, con possibilità di scendere a 55 euro nel caso di acquisti multipli: mettetevi d’accordo con altri due amici per fare un acquisto combinato e risparmiare ancor di più.

Se di contro appartenente alla fazione pro PES, allora le offerte eBay accontenteranno anche voi. Il titolo ha un prezzo molto inferiore nella variante update season 2021. eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021) offrirà tutte le apprezzate caratteristiche e il gameplay di eFootball PES 2020, vincitore del premio “Best Sports Game” all’E3 2019, e ulteriori contenuti di gioco. Oltre agli aggiornamenti di giocatori e squadre, il gioco includerà in esclusiva anche la modalità UEFA EURO 2020 e i suoi contenuti dedicati, in anteprima rispetto alla programmazione del torneo reale che è stato posticipato al 2021. Il titolo è in versione fisica e con lingua italiana. Costa in offerta 24,99 euro direttamente su eBay.

Passando al reparto console, invece, potrebbe interessarvi quella da da anni rappresenta una console senza tempo, sempre un evergreen. Stiamo parlando di Nintendo Switch, che in versione nuova si acquista a 289 euro. Si tratta della console ibrida di Nintendo, che può essere utilizzata sia in mobilità, come console portatile, sia a casa come console da tavolo, se collegata alla dock inclusa naturalmente in confezione. Clicca qui per acquistarla.

In abbinamento alla Nintendo Switch non può mancare un titolo first party che ha davvero spopolato, e che ha conquistato i favori unanimi di critica e pubblico. Stiamo parlando di Animal Crossing New Horizon, un’esperienza unica in cui godersi una vita pacifica e rilassante all’insegna della creatività e del fascino. In gioco sarà necessario raccogliere risorse e usarle per creare comodità a utili strumenti. Si dovrà creare così una dimora perfetta dove le regole di cosa va dentro e cosa fuori non valgono più. Si potrà fare amicizia con i nuovi arrivati, godersi le stagioni, esibendosi in salti con l’asta per superare i fiumi mentre si esplora il villaggio. Al momento potrete acquistarlo a 49,99 euro in versione disco fisico.

Ancora, se siete alla ricerca di una ottima console, ecco PS4. Attenzione a chiamarla console obsoleta. E’ vero che a breve sarà disponibile PS5, ma PS4 conta un parco titoli davvero eccellente, costa ormai davvero poco, e anche molti dei migliori best seller si acquistano ad una manciata di euro. Insomma, potrebbe essere il momento di acquistarla, soprattutto al prezzo di 269 euro.

Per tutte le notizie riguardanti il mondo dei videogiochi vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo, mentre per le offerte non vi resta che seguire questa pagina.