Apple rimuove l’app Apple TV Remote da App Store

Apple TV Remote è andata in pensione: non il telecomando fisico per controllare la Apple TV ma l’applicazione che da circa un decennio la accompagna, consentendone il controllo a distanza anche tramite l’iPhone. Come dicevamo l’app ha visto la luce più di dieci anni fa: si chiamava semplicemente Remote e già dalla sua seconda versione si poteva usare anche su iPad (non che non si potesse installare anche prima: ma con la 2.0 lo schermo veniva sfruttato a pieno e con risoluzione nativa).

Nel tempo l’app ha visto diverse evoluzioni, senza evitare alti e bassi, perché gli aggiornamenti non sempre erano puntuali, perciò talvolta non si poteva usare fin da subito con le nuove Apple TV. Soltanto nel 2015 si è cominciato a sentire l’odore di un supporto più costante: l’aggiornamento di quell’anno fu solo un tampone per qualcosa di nuovo che sarebbe poi arrivato soltanto l’anno successivo.

Alla fine però l’app è durata presumibilmente altri quattro anni da quel 1 agosto 2016: non si sa infatti bene da quanto tempo non viene più elencata nell’App Store, ma adesso è chiaro che Apple l’ha rimossa definitivamente dal suo negozio digitale. E non si tratta di un errore, né di un bug, perché c’è una buona ragione per decidere di eliminare l’applicazione dal suo negozio. A partire da iOS 12 infatti è diventata superflua visto che le stesse funzioni sono già presenti nel sistema operativo, senza dover installar nulla.

La gestione in remoto dell’Apple TV tramite iPhone si può fare direttamente dal Centro di Controllo già da due anni e il fatto che Apple non citi più l’app nella pagina di supporto è stato lo spunto per accorgersi che effettivamente l’applicazione non c’è più. Il link dal quale si è sempre potuta scaricare non funziona e a meno che Apple non cambi idea, resterà vuoto per sempre.

