Offerte Primavera su zaini e borse Eastpak per viaggi e tempo libero

Amazon non offre solo prodotti di elettronica ma anche gli strumenti per portarli sempre con se in viaggio insieme con tutti i nostri libri, accessori e indumenti. Eastpak offre una infinita gamma di modelli e colori in sconto fino al 30% in occasione delle Offerte di Primavera.

Borsoni, Valigie, Astucci e Zaini per la scuola, Messenger e strumenti per trasportare il vostro computer e i vostri effetti personali. Nella gamma di Eastpak non manca nulla e i prodotti sono proposti con ottimi sconti. Un’ottima occasione per chi deve equipaggiarsi per il prossimo spostamento o vuole comprare lo zainetto per gli impegni scolastici, il marsupio per muoversi in libertà o la più seria ma dinamica borsa per ufficio.

Macitynet ha selezionato un campione per ogni tipologia ma la gamma cromatica è vastissima e potete trovare varianti in blu, rosso, rosa, viola, nero e multicolor di pressoché tutti i modelli.

Alcuni modelli sono proposti nelle varianti con maggiore capienza e sono disponibili molti altri colori rispetto a quelli elencati qui sotto. Trovate tutte le caratteristiche nelle schede approfondite su Amazon.

Qui sotto la nostra selezione: vi ricordiamo che sono disponibili tantissime varianti di colore tutte scontate.

A 19,60 € invece di 28,00 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 21,00 € invece di 30,00 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 31,50 € invece di 45,00 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 31,50 € invece di 45,00 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 31,50 € invece di 45,00 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 45,50 € invece di 65,00 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 49,00 € invece di 70,00 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 52,50 € invece di 70,00 € | sconto 25% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 66,50 € invece di 95,00 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 70,00 € invece di 100,00 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 9,10 € invece di 10,00 € | sconto 9% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 16,10 € invece di 18,00 € | sconto 11% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 17,50 € invece di 20,00 € | sconto 13% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 16,10 € invece di 20,00 € | sconto 20% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 21,00 € invece di 30,00 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 31,50 € invece di 45,00 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 31,50 € invece di 45,00 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 42,00 € invece di 60,00 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 28,00 € invece di 40,00 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

Le altre Offerte di Primavera 2024

Per tutte le Offerte di Primavera 2024 di Amazon potete fare riferimento a sezione dedicata del nostro sito web e a questa pagina che riassume le offerte principali per categoria. Non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri due canali Telegram Offerte Tech e Oltre Tech per l’elenco ragionato delle migliori offerte disponibili su Amazon e le offerte WOW che durano solo poche ore.