Figure 01 con OpenAI, il video del robot che cambia tutto

Per chi si sta chiedendo cos’è possibile ottenere sommando gli ultimi ritrovati della robotica con controllo affidato all’intelligenza artificiale, l’ultimo video YouTube del robot Figure 01 pilotato da tecnologie AI di OpenAI offre una risposta spettacolare.

Negli scorsi mesi il robot umanoide Figure 01 ha già dato prova di essere in grado di muoversi e compiere azioni complesse in completa autonomia. Ma con l’aggiunta di quello che sembra essere un modello AI di OpenAI di nuova generazione, cambia completamente l’interazione e la comunicazione con l’uomo: il tutto avviene con linguaggio naturale parlato.

Si tratta della tecnologia speech to speech reasoning grazie alla quale il robot comprende il parlato, esegue azioni in base ai comandi ricevuti a voce, ed è anche in grado di esprimersi in modo molto naturale.

Nel video il robot è di fronte a un tavolo sul quale sono disposti alcuni bicchieri e piatti, altri oggetti e una mela. Alla domanda dell’operatore di passargli qualcosa da mangiare il robot non esita: muove braccio e mano per afferrare la mela e porgerla.

Il funzionamento del robot è interamente affidato a un sistema di reti neurali, non più a codice e software scritto da sviluppatori. Questo è lo stesso passaggio che Tesla sta effettuando con la guida automatica FSD e che secondo Elon Musk dovrebbe stavolta portare davvero alla guida autonoma completa. Forse.

La sequenza di domande e risposte tra robot Figure 01 con AI e operatore offre un assaggio intrigante di quello che potranno fare a breve gli assistenti vocali, incluso un parlato fluido, con pause e tentanneamenti, molto umano e lontanissimo da quanto siamo abituati a usare oggi.

Amazon lavora ad Alexa con AI per giugno, invece per Siri e Apple le novità sono attese a giugno alla WWDC 2024 e poi negli iPhone 16.

Nella startup FigureAI hanno già investito il fondatore di Amazon Jeff Bezos, oltre che Microsoft e OpenAI. Il settore della robotica subirà una accelerazione portentosa con le tecnologie AI: non solo Tesla con Optimus, ma diverse altre startup e non solo stanno sviluppato robot umanoidi gestiti da AI.

Le immagini di questo articolo sono tratte dal video di FigureAI. BMW sta già sperimentando i robot Figure 01 in una delle sue catene di montaggio.