Offerte Prime Day Fotografia del 16 Luglio: Canon, Nikon, Olympus, Pentax, FujiFilm con fotocamere e obbiettivi

La seconda giornata del Prime Day 2019 offre una marea di nuove offerte per gli appassionati di fotografia con una varietà di fotocamere digitali, obbiettivi ed accessori che fanno compendio alle offerte di Sony (di cui parliamo in una pagina dedicata) valide per due giorni.

Nella lista di oggi troviamo infatti tutti i grandi marchi con modelli di fotocamere più o meno recenti nel campo delle reflex e delle compatte, una sterminata serie di lenti per Canon sia per le serie tradizionali che per le nuove mirrorless R, apparecchi Olympus, Nikon, Fujifilm compatte e Instax e pure una telecamera Canon Legria.

La lista è davvero ampia e gli sconti come al solito notevoli arrivando al 43% per alcuni modelli.

In fondo troviamo anche i Binocoli Olympus, obbiettivi di terze parti ed una serie di interessanti cornici digitali.

Canon EOS 800d + EF-S 18 – 135 F/3.5 – 5.6 IS STM fotocamera reflex digitale 25.8 Mpix NERO In offerta a € 869,00 – sconto

– fino al 7/16/19

Canon EOS 80D Kit Fotocamera Reflex Digitale da 24.2 Megapixel con Obiettivo EF-S 18-55 mm IS STM, Nero/Antracite In offerta a € 899,00 – sconto 37%

– fino al 7/16/19

Canon Legria HF G26 Videocamera Digitale Compatta Full HD, Nero In offerta a € 759,00 – sconto 28%

– fino al 7/16/19

Canon PowerShot G5 X Fotocamera Compatta Digitale, 20.2 Megapixel, Nero In offerta a € 579,00 – sconto 29%

– fino al 7/16/19

Olympus E-M5II 1240 Kit Fotocamera Professionale OM-D EM5 Mark II con Obiettivo M.Zuiko Digital ED 12-40mm, 1:2.8 Pro, Argento/Nero In offerta a € 1.279,00 – sconto 27%

– fino al 7/16/19

Nikon D5300 Fotocamera Digitale Reflex + Nikkor 18/105VR, 24.1 Mbps, LCD HD da 3″ Regolabile, SD da 8GB, 200x Premium Lexar, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a € 499,00 – sconto 43%

– fino al 7/16/19



Panasonic DMC-LX15EG-K Lumix LX15 Fotocamera Digitale Compatta, Wi-Fi, Nero In offerta a € 349,00 – sconto 42%

– fino al 7/16/19

Fujifilm XF10 Fotocamera Digitale Compatta, 24 MP e Obiettivo Fujinon 18.5 mm F2.8, Sensore CMOS APS-C, Teleconverter Digitale, Oro In offerta a € 339,00 – sconto 35%

– fino al 7/16/19

Olympus Stylus TG-5 Fotocamera Compatta, Rossa – In offerta a € 376,00 – sconto 25%

– fino al 7/16/19

Olympus Stylus TG-5 Fotocamera Digitale, Nera In offerta a € 389,00 – sconto 22%

– fino al 7/16/19

Fujifilm Instax Mini 9 Cobalt Blue Fotocamera Istantanea per Foto Formato 62×46 mm, Blu In offerta a € 49,99 – sconto 41%

– fino al 7/16/19

Fujifilm Instax Mini 9 Lime Green Fotocamera Istantanea per Foto Formato 62×46 mm, Verde In offerta a € 49,99 – sconto 41%

– fino al 7/16/19

Canon Obiettivo, EF-S 10-22 mm f/3.5-4.5 USM In offerta a € 429,00 – sconto 39%

– fino al 7/16/19

Canon Obiettivo EF-S 17-55 mm f/2.8 IS USM In offerta a € 579,00 – sconto 39%

– fino al 7/16/19

Canon Obiettivo, EF 40 mm f 2.8 STM, Nero In offerta a € 179,00 – sconto 31%

– fino al 7/16/19

Canon Obiettivo Ultragrandangolare con Zoom, EF-S 10-18 mm f/4.5-5.6 IS STM, Stabilizzatore d'immagine, Nero/Antracite In offerta a € 189,00 – sconto 38%

– fino al 7/16/19

Canon Obiettivo Pancake EF-S 24 mm F/2.8 STM, Nero/Antracite In offerta a € 129,00 – sconto 34%

– fino al 7/16/19

Canon EF-M 32mm f1.4 STM Lens Obiettivo per Mirrorless In offerta a € 429,00 – sconto 22%

– fino al 7/16/19

Canon Italia Speedlite 470EX-AI Flash Elettronico, Nero – In offerta a € 339,00 – sconto 35%

– fino al 7/16/19

Pentax Obiettivo SMC FA da 35 mm F2.0 AL In offerta a € 379,00 – sconto 37%

– fino al 7/16/19

Olympus M.ZUIKO DIGITAL Obiettivo ED 40-150 mm 1:4.0-5.6 R / EZ-M4015 R, per Olympus PEN, OM-D, MFT, Nero In offerta a € 129,00 – sconto 50%

– fino al 7/16/19

Olympus DPS I Binocolo Amatoriale, 8×40, Nero In offerta a € 49,99 – sconto 33%

– fino al 7/16/19

Olympus DPS I Binocolo Amatoriale Zoom, 8-16×40, Nero In offerta a € 64,99 – sconto 44%

– fino a 7/16/19

Olympus DPS I Binocolo Amatoriale, 10×50, Nero In offerta a € 49,99 – sconto 40%

– fino a 7/16/19

Olympus WS-853 Riproduttore e Registratore Audio Stereo MP3, 8 GB, Nero In offerta a € 59,99 – sconto 33%

– fino al 7/16/19

SAMYANG Obiettivo AE 14 mm f/2.8 ED IF UMC Aspherical – grandangolare per fotocamere digitali Nikon F colore: Nero In offerta a € 299,00 – sconto 30%

– fino al 7/16/19

Samyang SYA1SE Lente 14 mm AF F2.8 per Sony E, Full Frame, Nero In offerta a € 419,00 – sconto 38%

– fino al 7/16/19

Samyang Obiettivo Grandangolare 14 mm f/2.8 ED AS IF UMC Aspherical per Fotocamere Digitali Canon, Nero In offerta a € 270,00 – sconto 23%

– fino al 7/16/19

Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC MILC Obiettivo Super-grandangolo MILC, 14/10, 2.8 – 22, Manuale, Sony E, Nero In offerta a € 295,00 – sconto

– fino al 7/16/19

Samyang SYA3SE Lente 35 mm AF 2.8 per Sony E Full Frame, Nero In offerta a € 219,00 – sconto

– fino al 7/16/19

NIX Advance – Cornice digitale da 13 pollici per foto e video HD (720p), l'unica che riproduce un mix di foto e video nella stessa slideshow. Dotata di sensore di movimento. Nero. X13C In offerta a € 127,49 – sconto

– fino al 7/16/19

Nixplay Seed Ultra WiFi Cornice Digitale 10 pollici. Alta risoluzione 2K da 2048×1536 pixel. App iPhone ed Android. 10 GB d'archivazione online e sensore di movimento (NERO) – W10C In offerta a € 146,99 – sconto

– fino al 7/16/19

Nixplay Seed Wave 13.3 pollici Smart Speaker e cornice digitale con Bluetooth, App iPhone ed Android, riproduzione di video per iOS, Google Photos, Sensore Hu-Motion – W13C In offerta a € 199,99 – sconto

– fino al 7/16/19

NIX Advance – Cornice digitale da 10 pollici ad alta risoluzione, l'unica che riproduce un mix di foto e video HD nella stessa slideshow. Dotata di sensore di movimento HU-Motion. Nero. X10H In offerta a € 92,65 – sconto

– fino al 7/16/19

Nixplay Seed Cornice digitale WiFi Cloud per foto e video 13 pollici con schermo IPS, app per iPhone e Android, 10GB di archiviazione online gratis e sensore di movimento Nero. W13B In offerta a € 111,99 – sconto

– fino al 7/16/19

