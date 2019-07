Prime Day dal sapore italiano: macchine per caffè espresso e cialde in super-offerta

Chi ha detto che il Prime Day è solo tecnologia Smart e super-connessa? Tra le offerte che scadono alla mezzanotte di oggi ci sono anche tantissime macchine per il caffè espresso con cialde annesse, per portare in tavola, a casa o in ufficio il sapore italiano del buon caffè.

Tutto il caffè che volete con Prime Day

Che si tratti di quello che sveglia al mattino, che svolta la giornata o che tiene attivi dopo il pranzo, la scelta è davvero ampia e in queste ore si può arrivare a risparmiare fino al 47%. Sono diverse le macchine per il caffè espresso di Lavazza come il modello A Modo Mio (59,99 euro) che utilizza le capsule e prepara il caffè in appena 25 secondi oppure, sempre se le capsule sono la tipologia di caffè che si preferisce, al momento c’è un interessante sconto (47%) sulla serie Pixie (79 euro) di Nespresso.

Per gli amanti del cappuccino si risparmia il 43% acquistando la Lattissima Touch (169,99 euro) di De’Longhi, mentre chi preferisce il gusto del caffè in cialde allora segnaliamo la presenza di una buona offerta sulla Didiesse Frog Revolution (99,99 euro, in sconto del 29%).

Le macchine per il caffè

Ecco la lista completa a meno di altri colori opzionali che trovate su Amazon

Bialetti Smart Macchina da Caffè Espresso per Capsule in Alluminio sistema Bialetti il Caffè d’Italia, 1200 W, Grigio In offerta a € 39,99 – sconto 56%

Bialetti Smart Macchina da caffè Espresso per Capsule in Alluminio, 1200 W, Injected Black In offerta a € 39,99 – sconto 56%

De’Longhi EN 560.B Nespresso Lattissima Touch Animation Macchina da Caffè, Plastica, Nero In offerta a € 169,99 – sconto 43%

De’Longhi EN560.W Nespresso Lattissima Touch Animation Macchina da Caffè Espresso, Porzionato, Chiuso, 1400 W, 1 Cups, Plastica, Beige In offerta a € 169,99 – sconto 43%

De’Longhi Nescafé Dolce Gusto Mini Me EDG155.BG Macchina per Caffè Espresso e altre Bevande Automatica, Black & Artic Grey In offerta a € 46,99 – sconto 41%

NESCAFÉ Dolce Gusto EDG505.B, Macchina per caffè espresso e altre bevande De’Longhi, 1460 W, Plastica, Nero In offerta a € 99,99 – sconto 28%

NESCAFÉ DOLCE GUSTO ESPERTA KP3105K Macchina automatica per caffè espresso e altre bevande Dark Red Krups In offerta a € 99,99 – sconto 33%

Nescafé Dolce Gusto Mini Me KP123BK Macchina per Caffè Espresso e Altre Bevande Automatica Grey Arctic & Black Krups In offerta a € 46,99 – sconto 33%

Nespresso Pixie EN125.R Macchina per caffè espresso di De’Longhi, Plastica, Rosso – In offerta a € 79,00 – sconto 47%

Nespresso Pixie XN3005 macchina per caffè espresso di Krups, colore Electric Titan In offerta a € 79,00 – sconto 47%

Lavazza a Modo Mio Tiny Macchina caffè, 1450 W, 0.75 Litri, Bianca con 64 capsule Lavazza Qualità Rossa incluse In offerta a € 59,99 – sconto 37%

Lavazza a Modo Mio Tiny Macchina caffè, 1450 W, 0.75 Litri, Nera con 64 capsule Lavazza Qualità Rossa incluse In offerta a € 59,99 – sconto 37%

Didiesse Frog Revolution Blu – Magica Emozione pack (Macchina da Caffè a Cialde + 60 cialde) In offerta a € 99,99 – sconto 33%

Didiesse Frog Revolution Rosso pieno – Magica Emozione pack (Macchina da Caffè a Cialde + 60 cialde) In offerta a € 99,99 – sconto 33%

Le cialde e le capsule

Se invece la macchina per il caffè l’avete già allora la giornata di oggi è comunque da sfruttare al meglio per fare scorta di capsule e cialde (disponibili anche in formato ESE per macchine Nespresso e formati particolari), anche queste in offerta per il Prime Day.

Ecco una selezione, nel link qui sopra trovate una marea di offerte che vedete esemplificate qui sotto con prezzo e sconto.

illy Caffè in capsule Iperespresso Tostato Classico – 6 confezioni da 18 capsule (totale 108 Capsule) In offerta a € 37,49 – sconto 26%

Caffè Carracci, Capsule Compatibili Lavazza A Modo Mio, Milano 100% Arabica – totale 100 capsule In offerta a € 12,94 – sconto 30%

Caffè Carracci, Capsule Compatibili Lavazza A Modo Mio, Napoli – totale 100 capsule In offerta a € 12,94 – sconto 30%

Caffè Carracci, Capsule Compatibili Nespresso, Decaffeinato Bologna – 10 astucci da 10 capsule (totale 100 capsule) In offerta a € 14,29 – sconto 25%

Caffè Vergnano 1882 Èspresso Capsule Caffè Compatibili Nespresso, Arabica – Pack da 50 capsule In offerta a € 10,47 – sconto 30%

Caffè Vergnano 1882 Èspresso Capsule Caffè Compatibili Nespresso, Decaffeinato – Pack da 50 capsule In offerta a € 10,47 – sconto 30%

Capsule Uno Espresso Napoli, 1 x 6 Confezioni da 16 Capsule, Totale 96 capsule In offerta a € 21,49 – sconto 40%

Hag – Capsule Caffè Decaffeinato Espresso Classico – Compatibili con Macchine Nespresso – 100 Capsule in Alluminio – Intensità 12 In offerta a € 17,91 – sconto 40%

Kimbo Capsula Uno Espresso Sublime (6 astucci da 16 capsule – totale 96 capsule) – In offerta a € 23,49 – sconto 35%

Kimbo Capsule Armonia Compatibili Nespresso, 12 Astucci da 10 Capsule (tot 120 capsule) In offerta a € 25,90 – sconto 38%

Kimbo Capsule Napoli Compatibili Nespresso, 12 Astucci da 10 capsule (tot 120 capsule) In offerta a € 25,90 – sconto 38%

Kimbo Capsule Uno Espresso Dolce 1 x 6 astucci da 16 capsule – totale 96 capsule In offerta a € 24,90 – sconto 31%

Kimbo Cialde 100% Arabica Box da 100 Pezzi In offerta a € 11,90 – sconto 37%

Kimbo Cialde Espresso Box da 100 pezzi In offerta a € 11,55 – sconto 30%

Kimbo Espresso 100% Arabica – 4 confezioni da 18 cialde – [tot 72 cialde] In offerta a € 11,10 – sconto 30%

Kimbo Espresso Aroma Italiano – 4 confezioni da 18 Cialde – [tot 72 cialde] In offerta a € 7,81 – sconto 51%

Kimbo Espresso Decaffeinato – 3 confezioni da 18 Cialde [54 Cialde] In offerta a € 7,54 – sconto 37%

Kimbo Uno Espresso Decaffeinato 1 x 6 astucci da 16 capsule – totale 96 capsule In offerta a € 25,16 – sconto 30%

Caffè Borbone Don Carlo Miscela Nera – Confezione da 100 pezzi Capsule – Compatibile Lavazza A Modo Mio® – In offerta a € 14,00 – sconto

L’Or – Capsule Caffè Espresso Colombia – Compatibili con Macchine Nespresso – 50 Capsule in Alluminio – Intensità 8 In offerta a € 11,87 – sconto 30%

Lavazza A Modo Mio Capsule Caffè Crema e Gusto – Confezione da 256 Capsule In offerta a € 49,90 – sconto 48%

Lavazza A Modo Mio Capsule Caffè Espresso Dek Cremoso – Confezione da 256 Capsule In offerta a € 49,90 – sconto 48%

Lavazza Capsule Caffè A Modo Mio Qualità Oro – 10 confezioni da 12 capsule [120 capsule] In offerta a € 32,99 – sconto 34%

NESCAFÉ Dolce Gusto Barista Caffè Espresso, 6 Confezioni da 16 Capsule (96 Capsule) In offerta a € 21,90 – sconto 38%

Nescafé Dolce Gusto Caffè Lungo Decaffeinato 6 confezioni da 16 capsule (96 capsule) In offerta a € 11,99 – sconto 66%

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Cappuccino Cappuccino, 6 Confezioni da 16 Capsule (96 Capsule) In offerta a € 21,90 – sconto 38%

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Cortado Espresso Macchiato Caffè Macchiato, 6 Confezioni da 16 Capsule (96 Capsule) In offerta a € 21,90 – sconto 38%

NESCAFÉ DOLCE GUSTO ESPRESSO ARDENZA Caffè Espresso 6 Confezioni da 16 Capsule (96 Capsule) In offerta a € 21,90 – sconto 38%

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Espresso Decaffeinato Caffè Espresso Decaffeinato, 6 Confezioni da 16 Capsule (96 Capsule) In offerta a € 21,90 – sconto 38%

NESCAFÉ DOLCE GUSTO LUNGO Caffè 6 confezioni da 16 capsule (96 capsule) In offerta a € 8,99 – sconto 75%

Pellini Caffè, Espresso Pellini Bio Arabica 100%, Compatibili Nespresso, 12 Astucci da 10 Capsule, 120 Capsule In offerta a € 28,47 – sconto 45%

Pellini Caffè, Espresso Pellini Top Arabica 100%, Compatibili Nespresso, 12 Astucci da 10 Capsule, 120 Capsule In offerta a € 23,32 – sconto 51%

Splendid – Capsule Caffè Espresso Classico – Compatibili con Macchine Nespresso – 100 Capsule in Alluminio – Intensità 10 In offerta a € 19,23 – sconto 36%

