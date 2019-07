Offerte Prime Day Netgear su Router, ripetitori e sistemi Mesh solo per il 15 Luglio

Anche Netgear partecipa alla kermesse di sconti istituita da Amazon con il Prime Day mettendo a disposizione diversi dei suoi migliori prodotti a prezzi davvero vantaggiosi. Con le offerte attive soltanto per poche ore si arriva a risparmiare fino al 44% su prodotti che appartengono a quattro diverse categorie di prodotto.

Le offerte di cui parliamo in questa pagina sono valide solo per il 15 Luglio 2019.

Ad esempio per quanto riguarda i Ripetitori WiFi tra le migliori proposte c’è Netgear EX6120, capace di aumentare la copertura WiFi fino a 60 mq e collegare fino a 10 dispositivi quali laptop, smartphone, tablet e telecamere WiFi. Offre fino a 1200 MBps di velocità wireless dual band e tecnologia FastLane per video streaming e giocatori casual e funziona con qualsiasi router, modem router e access point wireless. Supporta funzionalità WEP e protocolli di sicurezza wireless WPA/WPA2 e basta premere il pulsante WPS per collegare qualsiasi router, mentre dall’app NETGEAR WiFi Analyzer è possibile trovare la migliore posizione in casa per il ripetitore.

Diverse sono poi le soluzioni in promozione per quanto riguarda gli Switch Ethernet. Tra questi segnaliamo ad esempio Netgear GS105E, dotato di 5 porte con larghezza di banda dedicata fino a 2000 Mbps. Si installa in un lampo tramite l’interfaccia basata su browser Web e consente la segmentazione e prioritizzazione del traffico con VLAN, QoS, Snooping IGMP, insieme a funzioni di limitazione della velocità e monitoraggio del traffico.

Offre statistiche per ogni singola porta e consente di monitorare lo stato di rete e di integrità dei cavi e gode di assistenza a vita ProSafe con sostituzione entro il primo giorno lavorativo. Si tratta di un dispositivo che potremmo definire indispensabile per ottimizzare le prestazioni delle reti aziendali in quanto è dotato di funzioni di prevenzione automatica dagli attacchi di tipo DoS (Denial-of-Service), di controllo broadcast storm e prevenzione loop, snooping IGMP per l’ottimizzazione multicast.

Tra i dispositivi WiFi Mesh scontati per l’occasione e raccolti dalla nostra redazione in questo articolo c’è poi Netgear Orbi RBK23, ideale per case fino a 3 livelli e metratura fino a 375 mq. Offre la massima velocità anche quando si collegano molti dispositivi alla rete WiFi contemporaneamente e grazie alla tecnologia tri-band assicura collegamenti più stabili e performanti.

Si configura tramite l’app Orbi dalla quale è possibile perfino creare una rete guest, accedere alle funzioni di parental control ed eseguire speed test. Integra 2 porte ethernet sia sul router principale sia sui ripetitori per collegare via cavo Smart TV, decoder, console di gioco e altro ancora ed è compatibile con Amazon Alexa e Google Home per permettere di utilizzare i comandi vocali per mettere in pausa il WiFi, attivare la rete guest e via dicendo.

Diverse anche le soluzioni in promozione per quanto riguarda la categoria dei Router. Tra questi spicca nel rapporto qualità/risparmio il Netgear Nighthawk AX4 AX3000, dotato dell’ultimo standard WiFi 6 che aumenta di quattro volte la velocità anche se la rete è trafficata. Offre prestazioni migliori per tutti i dispositivi anche quando la famiglia è impegnata a riprodurre video o scaricare file multimediali in streaming 4K/8K UHD o per il gaming.

E’ compatibile con Alexa e Google Home e si configura facilmente tramite l’app Nighthawk. Supporta i canali a 160 MHz e il QAM 1024 per migliorare notevolmente l’efficienza della rete ed è basato sulla tecnologia Intel per offrire un nuovo livello di connettività Wi-Fi Gigabit che consente di connettere i dispositivi (fino ad un massimo di 20 insieme), eseguire lo streaming e scaricare più velocemente.

E’ retro-compatibile con gli standard WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 3/Wi-Fi 4/Wi-Fi 5) ed offre WiFi con 4 stream fino a 600 Mbps + 2,4 Gbps. Grazie alle due antenne con Uplink e Downlink OFDMA consente trasmissioni dati efficienti per più dispositivi simultaneamente ed è in grado di ampliare la copertura wireless negli spazi chiusi e all’aperto.

