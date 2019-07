Prime Day: solo oggi Office Mac e PC versione perpetua a 89,99 €, Office 365 a 49,99 €

Nel Prime Day arriva solo per oggi uno sconto su Microsoft Office Home & Student 2019 in versione con licenza perpetua (utilizzabile per sempre, senza abbonamenti) per soli 89,99 euro invece che 149,00 euro, prezzo Microsoft

La versione proposta è Home & Student la più utile sul mercato: include le tre principali applicazioni Office (Excel, Word e Powerpoint) e viene venduta “una volta per tutte”. In pratica dopo l’acquisto avrete un instellar che vi permetterà di usarlo per sempre. Invece, come noto, Office 365 – pur offrendo molti vantaggi (non ultimo quello di essere usato anche su iPad e iPhone) – scade dopo un anno e dovrete ripagare da capo.

Il pacchetto in questione include la versione classica delle applicazioni Office: Word, Excel, PowerPoint e OneNote, può essere installato su 1 PC o 1 Mac e include supporto tecnico per 60 giorni senza costi aggiuntivi.

Vi ricordiamo che Office Home & Student 2019 per Mac include nuovi strumenti di analisi dei dati in Excel, nuove formule, nuovi grafici e integrazione con Power BI (un tool per visualizzare in modo interattivo i dati), nuove e più ricercate funzionalità di presentazione in PowerPoint, nuovi strumenti di digitazione con il pennino nelle app, un nuovo focus mode per Word (per lavorare su un documento senza altri elementi di contorno sullo schermo), la possibilità di personalizzare il ribbon, miglioramenti alle funzioni di accessibilità, funzionalità di esportazione video con risoluzione 4K per PowerPoint, la possibilità di programmare l’invio di una mail on Outlook e altro ancora.

I documenti creati con Office 2019 sono compatibili con le versioni precedenti. Office 2019 per Mac è supportato nelle tre versioni più recenti di macOS (macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra e macOS 10.14 Mojave). Per quanto riguarda i PC serve Windows 10. Le versioni più vecchie di Office sono a 32 Bit e non sono supportate né da Mojave né tantomeno dal prossimo Catalina.

Rispetto a Office 365, questa versione non include i servizi inclusi nell’abbonamento come lo spazio di archiviazione di 1TB su OneDrive. Gli acquisti di una copia unica non offrono un’opzione di update, quindi, in futuro l’aggiornamento alla versione principale successiva dovrà essere acquistato a prezzo pieno.

Se questa versione non vi interessa, vi ricordiamo che Amazon sia per sconti specifici che per il Black Friday, trovate in offerta a prezzo molto scontati anche Office 365 Home che costa appena 49,99 euro

Se questo software vi interessa, dovete comprare entro oggi per avere diritto allo sconto. La promozione termina no come altre del Prime Day domani, ma alla mezzanotte di oggi

