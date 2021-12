OISLE lancia la mini batteria magnetica da attaccare agli iPhone

OISLE presenta le batterie portatili da attaccare ad iPhone. Non si tratta di batterie MagSafe per i nuovi modelli di iPhone, piuttosto di batterie Lightning adatte per i modelli più datati, e non dotati di ricarica wireless. L’effetto finale è, però, molto simili alle moderne batterie magnetiche. Si acquistano i diverse colorazioni a partire da 29 euro, direttamente da questo indirizzo.

Le batterie portatili sono strumenti ormai fondamentali per chi utilizza gli smartphone nel quotidiano, e sono preziosi strumenti per non rimanere a corto di carica durante la giornata. Spesso, però, non sono comode da utilizzare, per via dei cavi, oltre che per la grandezza della batteria in sé. Quelle di OISLE sono batterie portatili davvero piccole e minimali, che non ingombrano.

OISLE punta tutto sul mix tra design e usabilità, e risultano pratiche da utilizzare. Non solo, piccole ma potenti. Queste batterie, infatti, hanno una potenza nominale fino a 4225 mah, che sono assolutamente sufficienti per assicurare una ricarica completa di tutti i modelli di iPhone compatibili, da iPhone 5 e successivi modelli.

Grazie al sistema di attacco Lightning integrato, che non propone ingombro dei cavi, questa batteria fornisce un design unico, con un risultato molto simile a quello che si ottiene con le moderne batterie magnetiche, che risultano compatibili solo con iPhone 12 e 13.

Al momento, queste batterie OISLE sono disponibili in diverse colorazioni, così da meglio abbinarsi al colore del proprio dispositivo. Si acquistano a partire da questo indirizzo ad un prezzo di 29 euro circa.