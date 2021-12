Apple ha attivato le donazioni per aiutare gli Stati colpiti dai tornado negli USA

Una raffica di tornado ha causato morti e feriti in vari stati settentrionali degli Stati Uniti, colpendo duramente l’Arkansas, l’Illinois, il Kentucky, il Missouri, il Mississippi e Tennessee. Il numero delle vittime non è ancora chiaro ma potrebbero essere centinaia le persone coinvolte in più di 30 tornado in almeno cinque stati.

Fra venerdì e sabato sono crollati vari edifici fra cui una fabbrica di candele in Kentucky, un magazzino di Amazon nell’Illinois, e una casa di riposo in Arkansas. Nel Kentucky è stato dichiarato lo stato di emergenza, disposto l’intervento della Guardia Nazionale e chiesto al Presidente Joe Biden “assistenza Federale”.

Lo Storm Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration riferisce di 32 tornado, inusuali per durata e periodo dell’anno (solitamente questi fenomeni si registrano tra marzo e aprile), inclusa una tromba d’aria con il tracciato più lungo finora mai registrato, oltre 380 km, che ha attraversato quattro stati in tre ore, partendo da Monette in Arkansas arrivando fino a Mayfield in Kentucky, toccando anche Missouri e Tennessee, scoperchiando case, facendo crollare muri, provocando morti e feriti.

Our hearts go out to all those affected by the devastating weather and tornadoes across the South and Midwest. Apple will be donating to support relief efforts on the ground. — Tim Cook (@tim_cook) December 11, 2021

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha fatto sapere che ha attivato le donazioni. Non è stato indicato l’importo ma non è la prima volta che Apple si muove in concomitanza di eventi tragici.

A luglio di quesstanno, quando alcuni paesi dell’Europa occidentale sono stati colpiti da forti inondazioni, Tim Cook aveva annunciato una simile azione per fornire il proprio aiuto ai soccorsi di quelle regioni, mentre nel 2020 annunciò una “sostanziale donazione” di forniture mediche e altri dispositivi necessari per combattere la pandemia di COVID-19. Ad agosto del 2020 Apple si è attivata per i terremotati di Haiti.