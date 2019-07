Chi ha detto AirPower? con solo 12 € OJD ricarica iPhone, Apple Watch e AirPods

Se siete tra i tanti utenti delusi dalla cancellazione di AirPower, sappiate che non tutto è perduto. La piastra di ricarica a induzione OJD costa poco più di 12 euro, ed è in grado di ricaricare iPhone, Apple Watch e AirPods insieme, proprio come prometteva AirPower di Apple.

Sembra strano che un prodotto così economico possa restituire all’utente le stesse funzioni della periferica cancellata da Apple. OJD propone funzione di carica batterie 3 in 1: carica iPhone, Apple Watch e Airpods allo stesso tempo.

Propone anche un design molto simile ad AirPower, con una forma allungata, in grado di ospitare i tre dispositivi, e di mantenere i cavi in ordine. Al suo interno gode di 3 chip intelligenti che possono caricare in modo indipendente i tre dispositivi, per una maggiore stabilità e sicurezza nella ricarica.

La dock supporta anche la ricarica dei dispositivi con custodia, così da non doverla rimuovere necessariamente prima della ricarica. Peraltro, la periferica non dimentica la ricarica rapida, e supporta fino a 10 W.

Supporta tutti gliApple Watch rilasciati fino ad oggi, quindi dalla prima alla quarta generazione, così come tutti gli iPhone abilitati alla ricarica Qi, quindi da iPhone 8 in avanti. La dock è realizzata in ABS, pesa appena 150 grammi, e misura 18,00 x 10,00 x 2,00 cm.

