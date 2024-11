Il nuovo Opel Mocca con ChatGPT

Pubblicità

Viaggiare con i bambini, dirigersi verso una nuova città o rimanere bloccati in ingorghi apparentemente infiniti può essere impegnativo. Per rendere tutte queste situazioni più sopportabili, Opel sta attualmente implementando ChatGPT in molti dei suoi modelli attuali, incluso il nuovo Opel Mokka.

Gli occupanti hanno accesso a informazioni su un lungo elenco di argomenti, tra cui scienza, biologia, nutrizione, cultura pop, musica e molti altri: ChatGPT può anche creare un quiz per intrattenere gli occupanti di tutte le età.

Opel Mokka è stato celebrato in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Zurigo. Il SUV più compatto della gamma Opel ha subito lievi modifiche al suo design esterno, con un nuovo logo Opel Blitz e altri dettagli.

I cambiamenti più importanti si trovano all’interno. L’abitacolo appare ora più pulito e riprende la grafica Opel Vizor del frontale. Da segnalare anche la nuova generazione di infotainment.

Opel Mokka offre di serie un quadro strumenti digitale da 10 pollici e un touchscreen a colori altrettanto grande. Questo può essere gestito utilizzando i widget, come uno smartphone. In combinazione con il sistema di navigazione opzionale, è sufficiente un “Hey Opel” per utilizzare il riconoscimento vocale naturale, ora più interessante grazie all’aggiunta di ChatGPT.

Il sistema è in grado di apprendere e suggerire autonomamente destinazioni e indicazioni stradali in base alle abitudini del profilo del conducente collegato.

L’intelligenza artificiale generativa di ChatGPT può rendere i viaggi più piacevoli.. Ad esempio, quando si cerca un ristorante in una città sconosciuta, può fornire suggerimenti in base alle preferenze personali e percorsi verso la destinazione scelta. Può anche rispondere a domande come quale artista ha eseguito una determinata canzone, chi ha recitato in un film di successo, ecc.

Opel Mokka è solo uno dei modelli Opel che offrono ChatGPT. È disponibile anche sui nuovi Opel Grandland, Opel Corsa, Opel Astra, Opel Astra Sports Tourer, Opel Combo e Opel Zafira. Anche i veicoli commerciali leggeri Opel Combo e Opel Vivaro sono disponibili anche con il chatbot di intelligenza artificiale.

ChatGPT1 è disponibile come parte del pacchetto Connect PLUS o per i clienti che hanno acquistato la propria Opel prima della sua introduzione, come funzionalità su richiesta.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.