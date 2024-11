Black Friday, il volante THRUSTMASTER T248 per Playstation e PC è in sconto

Black Friday 2024, il volante THRUSTMASTER T248 per Playstation e PC è in sconto

Pubblicità Il Black Friday 2024 accontenta questa volta anche i gamer all’ascolto. Per giocare al meglio su PC e Playstation con i giochi di guida è in offerta il volante THRUSTMASTER T248. Il prezzo, al momento è di 212 euro, anziché 349 euro di listino. Clicca qui per acquistarlo. Si tratta di un volante di fascia medio alta, che si distingue per il suo rivestimento in pelle pregiata, caratteristica che solitamente si riscontra solo sulle periferiche Premium e che offre all’utente un grip professionale. Non solo la pelle aggiunge un tocco di eleganza, ma assicura anche una presa confortevole. La garanzia di ottima qualità deriva dal produttore. Da circa trent’anni a questa parte, Thrustmaster sviluppa infatti accessori per videogiochi all’avanguardia, nati per soddisfare e intrattenere qualsiasi tipo di giocatore. Il design versatile lo rende adatto a ogni tipo di gioco di guida, offrendo anche fino a 25 pulsanti azione, inclusi due codificatori a doppia posizione. Ancora, il volante presenta anche un display interattivo integrato, che consente di visualizzare oltre 20 parametri di gara, per un’esperienza ancor più immersiva e personalizzabile. Lo schermo permette di beneficiare di 20 diverse visualizzazioni di dati: dalla regolazione manuale di una serie di parametri alla scelta dei dati telemetrici che l’utente desidera visualizzare. Grazie al Force Feedback Dinamico, inoltre, è possibile regolare istantaneamente tramite lo schermo tre profili diversi, così che il volante garantisca un controllo realistico e una compatibilità universale con tutti i giochi di guida. Presenta anche leve del cambio magnetiche, basate sulla tecnologia brevettata H.E.A.R.T, che offrono una reattività impeccabile e un feedback preciso nel cambio marcia. Il volante ha licenza ufficiale PlayStation, compatibile con PS5, PS4 e PC. Approfittando dell’offerta Black Friday 2024 su Amazon sarà possibile portarlo a casa a soli 212€ invece di 349€ di listino. Si tratta di un’occasione imperdibile per gli appassionati di guida. Per acquistarlo a questo prezzo durante il Black Friday 2024 in corso non vi resta che cliccare direttamente su questa pagina di Amazon.

