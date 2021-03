Oppo Find X3 con un miliardo di colori arriva l’11 marzo

Oppo presenterà in diretta streaming il suo nuovo top di gamma Android Oppo Find X3 Pro il prossimo 11 marzo 2021, in occasione dell’evento intitolato Riscopri Il Colore. Basandosi sul successo del precedente Find X2 Pro, il costruttore anticipa che il prossimo Find X3 Pro combina un design ricercato con la migliore tecnologia di tutta la gamma Find X.

In occasione degli INNO Day 2020, OPPO ha annunciato il suo sistema di gestione del colore a 10 bit, con la promessa di garantire ai consumatori di tutto il mondo il massimo in termini di qualità ed eccellenza. Oggi, questa tecnologia è pronta per essere condivisa con il mondo insieme al nuovo OPPO Find X3 Pro.

Il Full-path Color Management di Oppo promette completa integrità quando si tratta di colore, per ottenere esperienze visive realistiche, in ogni fase del processo, dall’acquisizione alla codifica, all’archiviazione e decodifica, fino alla visualizzazione.

I terminali Oppo Find X Series sono i modelli più all’avanguardia del marchio, che pongono il design al centro dell’esperienza utente, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche. Con Oppo Find X3 Pro, la società si è concentrata sull’intero spettro della gestione del colore, dalla fruizione dei contenuti, alla sicurezza degli occhi, fino all’accessibilità. Il prossimo top di gamma promette «Eccellenza in termini di risoluzione, frequenza di aggiornamento e HDR, garantendo agli utenti una visualizzazione più chiara, accurata, fluida e confortevole».

Le funzionalità della fotocamera di Oppo Find X3 Pro sono state ottimizzate per potenziare la fotografia e l’acquisizione di video, con qualità elevata in una vasta gamma di scenari. Inoltre, Oppo Find X3 Pro funzionerà grazie a Snapdragon 888, il processore top di gamma di ultima generazione di Qualcomm, che assicura prestazioni elevate per qualsiasi tipo di applicazione e connettività 5G super veloce.

La presentazione si svolgerà nell'evento #RiscopriIlColore in diretta su YouTube alle 12:30 CET dell'11 marzo sul canale YouTube di Oppo.

