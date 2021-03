Carbon 1 MKII è il primo terminale al mondo costruito in carbonio

Lo smartphone Carbon 1 MKII è spesso 6,3mm e pesa solamente 125 grammi: è presentato come il primo terminale Android al mondo realizzato con chassis monoscocca in fibra di carbonio. Questo materiale è già stato impiegato con successo nelle più avanzate industrie automobilistiche, aeronautiche e nautiche per produrre strutture robuste ma leggere, in ogni caso la fibra di carbonio è un conduttore elettromagnetico e quindi blocca i segnali radio.

Per costruire uno smartphone in fibra di carbonio il costruttore Carbon Mobile ha brevettato una speciale tecnologia battezzata HyRECM, dalle iniziali di Hybrid Radio Enabled Composite Material, abbinando la fibra di carbonio con altri materiali per risolvere i problemi di connettività radio. La realizzazione è curata da ingegneri esperti che selezionano e tagliano a mano il materiale e supervisionano l’intero processo di modellatura. Il design si ispira al principio «La forma segue la funzione» della scuola Bauhaus.

Per rendere Carbon 1 MKII ancora più resistente e sottile è stato impiegato il vetro di protezione Gorilla Glass di settimana generazione battezzato Corning Gorilla Glass Victus, spesso solamente 0,4 mm. Il terminale funziona con processore MediaTek Helio P90 octa core con velocità fino a 2,2GHz abbinato a 8GB di memoria RAM e archiviazione da 256GB. Lo schermo è un display AMOLED da 6 pollici con risoluzione di 2.160 x 1.080 pixel. Il comparto fotocamere mette a disposizione doppia fotocamera da 16 megapixel sul retro e una fotocamera frontale da 20MP per i selfie. Si tratta di un terminale con connettività 4G e supporto dual SIM nano.

Carbon 1 MKII è già disponibile per l'acquisto online al prezzo consigliato di 799 euro.