In prova lo smartphone OPPO Reno 12, leggero e al giusto prezzo

La lotta per un posto nell’olimpo dei medio gamma si fa sempre più accesa. È probabilmente la fascia più popolata in ambito smartphone, complice il fatto che il rapporto qualità prezzo è spesso davvero ottimo. E allora, Oppo prova a ritagliarsi una fetta importante in questo segmento con OPPO Reno 12 5G, un terminale sottile e leggero che può certamente dire la sua. Ecco come è andata la nostra prova.

Prima ancora di dare uno sguardo al design, notiamo che nella confezione non è, purtroppo, presente l’adattatore da muro. Si tratta di un elemento comune ormai a molti produttori e a molti dispositivi. Non è esattamente un bene perché per attivare la ricarica rapida a 80W veloce, si dovrà disporre per l’appunto di una presa da muro compatibile con queste alte velocità. Inoltre, notiamo in confezione anche l’assenza di una cover. Potremmo comunque giustificare queste assenze se si guarda al prezzo, che anticipiamo sin da subito ci pare assolutamente corretto e che vi sveleremo più avanti.

Preso in mano il dispositivo ci si accorge immediatamente di una caratteristica importante: il peso piuma. O meglio, siamo sui 177 grammi, che al giorno d’oggi si traduce in uno degli smartphone più leggeri in commercio. Anche lo spessore è ridottissimo a 7,6 mm.

Se è vero che il design complessivo non spicca certamente per originalità, è altrettanto vero che il telefono risulta estremamente comodo da tenere in mano. Questo anche grazie ai lati curvi del display, croce e delizia di molti utenti, ma che oggettivamente rendono la presa migliore. Anche perché il pannello posteriore del terminale ha un pattern ruvido, che ne migliora la presa, rendendola assolutamente non scivolosa.

Nel complesso il terminale non si sente esattamente come uno smartphone premium. O meglio, il frontale offre una sensazione di assoluto pregio, con un ottimo pannello e un buon vetro protetto da Gorilla Glass 7i. Il posteriore in plastica, invece, tradisce per l’appunto la natura di medio gamma.

Sebbene non originale, come già accennato, il colore cerca di distaccarsi dalla totalità dei dispositivi presenti sul mercato, proponendo una duplice tonalità. Nel nostro caso, infatti, si tratta di un nero/marrone, che a seconda dell’esposizione alla luce potrebbe anche richiamare un leggero bordeaux.

La parte posteriore ospita un modulo fotocamera rettangolare leggermente sporgente, con tre sensori disposti verticalmente e un flash LED.

Ancora, sul lato destro troviamo il pulsante di accensione e i bilancieri del volume, mentre il lato sinistro è completamente libero. Nella parte inferiore, ci sono lo slot SIM, la porta USB-C e la griglia degli altoparlanti.

Display

Reno 12 5G dispone di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel. I colori sono vibranti e i neri appaiono piuttosto buoni e profondi. L’esperienza visiva risulta certamente degna di nota, considerando anche la fascia di prezzo in cui si situa il terminale.

Il refresh rate dinamico si regola automaticamente tra 60Hz e 120Hz, anche se non nascondiamo che durante la nostra esperienza abbiamo preferito mantenerlo a 120 Hz, per far sì che il terminale risultasse ancor più fluido e scattante.

Ancora, lo schermo supporta l’HDR10+, mentre la luminosità massima di 1200 nit garantisce una buona visibilità anche all’aperto.

Prestazioni

Reno 12 5G è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7300 con 12GB di RAM a supporto nel nostro caso e 256GB di memoria UFS 3.1. Sebbene non sia il chip più potente della sua categoria, gestisce bene il quotidiano e non abbiamo mai notato rallentamenti o lag.

Certo, se lo si usa a fianco di altri dispositivi con processori top di gamma si avvertirà la differenza, ma nella normalità dei casi OPPO Reno 12 permetterà un utilizzo assolutamente soddisfacente in tutti i campi. Solo nei casi di giochi impegnativi, in effetti, si potrebbe sentire qualche limite, ma del resto non siamo di fronte a un gaming phone.

Fotocamere

Il comparto fotografico offre un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. Le foto scattate con la fotocamera principale sono di buona qualità, specialmente in condizioni di luce ottimale. Abbiamo notato una grande differenza tra gli scatti all’aperto, alla luce del sole, e quelli al chiuso, con una luce buona ma non ottimale. Le prime risultano davvero ottime, con colori molto vividi e tanti dettagli; le seconde sono buone, ma non raggiungono i livelli delle prime. Nella galleria più in basso potrete rendervi conto voi stessi.

Si vede una perdita di qualità nel caso di utilizzo con zoom 2x, o oltre, così come l’ultra-grandangolare riduce la qualità delle immagini, soprattutto con qualche incertezza ai bordi.

La fotocamera anteriore da 32MP scatta foto piuttosto nitide con una buona riproduzione dei colori. In questo caso intervengono anche funzioni di intelligenza artificiale che servono soprattutto a migliorare i ritratti.

Interessanti le funzioni AI che consentono, ad esempio, di eliminare elementi indesiderati dalle foto. In molte occasioni siamo riusciti ad ottenere davvero ottimi risultati, oltre le aspettative. In altre immagini più complesse, invece, si percepiva molto l’effetto AI. In ogni caso è una funzione che si apprezza particolarmente.

Vi lasciamo ad una galleria di immagini scattate direttamente dal terminale:

Batteria e ricarica

Il Reno 12 5G è dotato di una batteria da 5000mAh con ricarica rapida 80W. Anche con un uso intensivo, durante le nostre prove, siamo sempre riusciti ad arrivare serenamente a sera con un buon margine di carica residua, quasi sempre non inferiore al 15-20%. Peraltro, con il giusto adattatore da 80W, la ricarica completa da 0 a 100 si ottiene in poco più di 50 minuti.

Conclusione

Reno 12 5G è un validissimo terminale in questa fascia di prezzo. Al momento in cui scriviamo su Amazon costa 379 euro. E’ un valido protagonista della scena di fascia media, con un design curato (peccato per il retro in plastica, ma che aiuta a mantenere un peso leggero), una buona autonomia e funzioni avanzate di intelligenza artificiale.

Le prestazioni nel quotidiano con un uso normale sono buone, ma certamente non siamo nella fascia dei top. Ad esempio il gaming potrebbe non soddisfare le aspettative di chi vuole giocare a titoli impegnativi con i dettagli al massimo.

OPPO Reno 12 è un terminale da consigliare a chi ricerca un dispositivo assolutamente bilanciato, leggero ed estremamente sottile.

PRO

Design sottile e leggero

Display di ottima qualità per il prezzo

Ricarica rapidissima

Funzioni AI nelle foto

Foto all’aperto….

CONTRO