Oppo Find X7 Ultra è il primo smartphone con due telecamere periscopiche con zoom

Se negli anni addietro i produttori di smartphone inserivano camere mediocri pur di vantare quattro obiettivi sul posteriore, adesso c’è chi ha iniziato a fare sul serio. Oppo, ad esempio, ha deciso di includere non una, ma due telecamere periscopiche teleobiettivo sul suo nuovo Find X7 Ultra alimentato da Snapdragon 8 Gen 3, un passo avanti rispetto al sistema a tripla camera del modello precedente.

Il “Sistema di fotocamere HyperTone” del Find X7 Ultra presenta la stessa risoluzione di 50 megapixel su tutte e quattro le fotocamere posteriori Hasselblad, grazie ai sensori relativamente grandi rispetto alla concorrenza. Il sensore principale è un sensore Sony di seconda generazione da 1 pollice, il LYT-900, che è più efficiente in termini di consumo energetico e prestazioni termiche. Questo è completato da un’apertura f/1.8, OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), una lunghezza focale di 23mm e una riduzione del 50% delle riflessioni dell’obiettivo. La fotocamera ultra-grandangolare presenta un sensore Sony LYT-600 da 1/1.95 pollici con un’apertura f/2.0, rendendola una delle fotocamere più veloci della sua categoria. Questa ha una lunghezza focale equivalente di 14mm e una distanza di messa a fuoco fino a 4cm.

Poi ci sono le due telecamere periscopiche teleobiettivo. La prima, uno zoom ottico 3x, ha un sensore Sony IMX980 da 1/1.56 pollici, “circa tre volte più grande” della concorrenza, secondo il produttore. Propone un’apertura f/2.6, insieme a “Prism OIS”, una lunghezza focale di 65mm e una distanza di messa a fuoco di 25cm, utile per ritratti e scatti di prodotti.

In aggiunta abbiamo uno zoom ottico 6x periscopico, che è alimentato da un sensore Sony IMX858 da 1/2.51 pollici e ha un’apertura f/4.3, una lunghezza focale di 135mm, una distanza di messa a fuoco di 35cm e Prism OIS. Con lo zoom migliorato dall’intelligenza artificiale a 12x, Oppo afferma che il Find X7 Ultra gestisce una gamma versatile di lunghezza focale equivalente da 14mm a 270mm.

Il Find X7 Ultra è disponibile in tre opzioni di colore: “Ocean Blue”, “Sepia Brown” e “Tailored Black”, tutte con una copertura in ecopelle vegana, con la versione nera che propone cuciture decorative.

Nonostante la fotocamera periscopica extra, una generosa batteria da 5000mAh e il supporto alla ricarica wireless (entro 60 minuti con 50W; il doppio per la ricarica cablata SuperVOOC da 100W), questo dispositivo ha effettivamente un peso e uno spessore simili al Find X6 Pro.

Il pannello QHD (3.168 x 1.440) che monta il terminale è il più luminoso di Oppo, con una luminosità massima all’aperto di 1.600 nit e una luminosità di picco locale di 4.500 nit per l’HDR. Si tratta di un pannello AMOLED da 6,82 pollici con supporto ad una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Inaspettatamente, Oppo al momento non ha piani per lanciare il Find X7 Ultra al di fuori della Cina, con prezzi in quel mercato che variano da 5.999 yuan (circa 845 dollari) con 12GB di RAM e 256GB di storage a 6.999 yuan (circa 990 dollari) con 16GB di RAM e 512GB di storage.

OPPO Find X7

Per coloro che hanno un budget limitato ma vogliono comunque lo stesso aspetto elegante del modello Ultra, allora c’è il modello Find X7 base alimentato da un processore MediaTek Dimensity 9300. Monta un sistema di fotocamere triple sul retro: una fotocamera principale da 50 megapixel (probabilmente con il sensore Sony LYT-T808 da 1/1.4 pollici; f/2.0; OIS), una fotocamera periscopica da 64 megapixel con zoom 3x (f/2.6; Prism OIS; sensore da 1/2 pollici) e una fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel (f/2.0; 119 gradi). Ha anche uno schermo OLED leggermente più piccolo da 6,78 pollici con una risoluzione inferiore di 2.780 x 1.264.

Il Find X7 parte da 3.999 yuan (circa 560 dollari) e offre 12GB di RAM con 256GB di storage, e raggiunge un massimo di 4.999 yuan (circa 700 dollari) per l’offerta da 16GB di RAM e 1TB di storage.