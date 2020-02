Oppo Watch: il clone di Apple Watch sembra avere bordi molto curvi

Già da qualche settimana si parla dello smartwatch di Oppo come del vero clone di Apple Watch. Oggi arriva una prima immagine ufficiale, anche se si tratta solo d un teaser che non mostra completamente l’orologio. C’è, però, un particolare di non poco conto. Ecco cosa lo smartwatch Oppo ha in più rispetto ad Apple Watch.

E’ il vicepresidente della compagnia, Brian Shen, ad aver condiviso un’immagine teaser del dispositivo sul proprio account twitter. La foto mostra solo una parte dell’Oppo Watch, ma secondo quanto riferito il dispositivo beneficerà di uno schermo curvo e anche di un vetro 3D.

Questo, per l’appunto, sarà ancor più curvo rispetto a quello di Apple Watch. Secondo Shen sarà un “punto di svolta”, anche se al momento non si comprende bene il significato di tali parole.

Il tweet di Shen sembra alludere che potrebbe esserci un motivo per cui Oppo ha anche scelto di non avere una corona digitale, sostituita di fatto da due pulsanti sul lato.

Sfortunatamente, ancora una volta non si hanno informazioni né sulla data di lancio, né sul prezzo di questo Oppo Watch. Questa assenza di informazioni, quasi certamente, deriveranno in parte anche dall’annullamento della MWC 2020, cancellato per via del coronavirus.

Come già scritto in passato, ad ogni lancio di nuovo smartwatch il riferimento è il prodotto di Apple in quanto leader di meracato. Già il Mi Watch di Xiaomi ha strizzato l’occhio ad Apple Watch, anche se naturalmente a livello di sistema operativo eseguirà una versione di Wear OS, il sistema operativo di Google per i dispositivi indossabili. Per quanto concerne lo smartwatch di Oppo, è improbabile che questo ultimo clone di Apple Watch possa fare qualcosa di diverso, e migliore, dal punto di vista del software, ma ovviamente è necessario attenderne la release prima di qualsiasi ulteriore commento.