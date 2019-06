Un cavetto Lightning con robusta guaina in nylon ed entrambe le spine angolate di 90 gradi: è di Aukey e al momento ne potete comprare ben due, ciascuno lungo 1 metro, al prezzo scontato di soli 11,99 euro grazie ad un codice speciale.

Questa tipologia di cavo è l’ideale quando si ha poco spazio per la connessione, ad esempio quando si viaggia in treno o in aereo, oppure quando si guarda un film o gioca con lo smartphone/tablet, dove la sporgenza del cavetto può risultare scomoda e fastidiosa per la presa, mentre potrebbe dare problemi quando la presa USB è infossata (come ad esempio in auto).

Si tratta sostanzialmente di un cavo a “L” così piccolo da stare in pochi millimetri ed è certificato MFi da Apple, quindi funzionerà anche nei prossimi anni a seguito di futuri aggiornamenti di iOS che normalmente inibiscono l’uso dei cavi di bassa qualità. La guaina è realizzata in resistente nylon intrecciato mentre i connettori sono rivestiti in lega di zinco: l’azienda promette una resistenza ad oltre 6000 piegamenti ed attacca-stacca del cavo.

Abbiamo avuto la possibilità di provarli e il nostro giudizio si potrebbe riassumere così: è un cavo molto robusto, con attacchi solidi e in metallo. Assicura la ricarica a piena velocità e i connettori, all’apparenza praticamente indistruttibili, sono piuttosto massicci.

Le dimensioni dei connettori sono il problema più evidente di questo cavo. In alcune situazioni sono comodi, in altre piuttosto scomodi. Si collegano facilmente ad un iMac o ad un Mac mini anche se questo è collocato vicino ad una parete grazie alla posizione angolata, ma se dovete collegare il cavo in una zona infossata (come ad esempio nei cruscotti di alcune auto) potrebbe essere un problema. In ogni caso per specifiche situazioni sono i cavi ideali e non troverete niente altro di simile in circolazione…

In confezione ne trovate due, con la guaina di due colori diversi – rosso e nero – e ciascuno accompagnato da un cinturino utile per raccoglierli prima di riporli in una borsa. Vengono normalmente venduti al prezzo di 17 euro ma con il codice GZCVF6IS risparmiate 5 euro, pagandoli perciò soltanto 11,99 euro, un prezzo davvero conveniente soprattutto in termini di qualità, oltre al fatto che con questa ridotta spesa ve ne portate a casa ben due.