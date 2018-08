Panasonic festeggia 100 anni: a IFA 2018 le novità per la casa IoT, TV OLED, foto digitale, cucina smart e Technics

Quest’anno Panasonic celebra 100 anni di attività. Nello stand tutte le novità del colosso per casa e cucina smart, nuove TV OLED Panasonic FZ con HDR10+ per audio e video hollywoodiani a casa, foto digitale, cura personale, elettrodomestici smart e dispositivi audio Technics Premium per appassionati di musica e audiofili

Quest’anno a Berlino Panasonic festeggia 100 anni di attività, traguardo che la multinazionale giapponese celebra nel proprio stand rievocando un secolo di innovazioni ma con lo sguardo già rivolto verso le novità tecnologiche dei prossimi 100 anni.

Il motto «A Better Life, A Better World» letteralmente una vita migliore, un mondo migliore, sottolinea la strategia e l’obiettivo aziendali: introdurre innovazione tecnologiche in dispositivi di elettronica di consumo in grado di migliorare non solo la vita degli utenti ma anche il mondo che li circonda, in ottica quindi ambientale ed eco-compatibile.

Nello stand Panasonic si passa così dalla prima doppia presa della storia, alle novità su tutti i fronti e i mercati in cui il colosso è presente, anche geograficamente, tramite 591 filiali e 88 controllate in tutto il mondo, con un fatturato di 61,4 miliardi di euro a fine marzo 2018.

I visitatori possono provare personalmente tramite numerose esperienze e attività tutte le novità per la casa, le nuove televisioni OLED, prodotti audio/video, fotografia digitale, cura personale, piccoli elettrodomestici, telefoni cordless e terminali facili da usare per gli anziani, fino ad arrivare alle novità audio Technics per audiofili.

La casa secondo Panasonic

In questa sezione dello stand si ripercorrono 100 anni di innovazioni Panasonic per la casa fino ad arrivare alle tecnologie di oggi e del futuro. Dai pannelli solari alla pompa di calore Panasonic Aquarea per soluzioni più pulite ed eco compatibili per scaldare l’acqua e le abitazioni, fino ad arrivare all’impiego di batterie a celle combustibili.

Nella sezione dedicata alla casa dominano apparecchi ed elettrodomestici connessi, tra cui anche lo speaker Panasonic GA10 con Assistente Google abbinato a monitor e sensori di ogni tipo. Tra i set più spettacolari quello della sala da pranzo del futuro completamente rivista con l’impiego di tecnologie IoT, intelligenza artificiale e robotica.

Nella visione di Panasonic anche la cucina sarà rivoluzionata entro pochi anni con Cooking Partner, un cuoco collaboratore che aiuta a preparare pasti personalizzati, rendendo più semplice e intuitivo cucinare.

Nuovi televisori Panasonic FZ OLED

Da anni la multinazionale giapponese collabora con i principali studi cinematografici di Hollywood: il risultato sono schermi e TV utilizzati dai professionisti del settore per produrre i film più visti e di successo nei cinema.

In mostra gli ultimi modelli di televisori Panasonic FZ OLED con tecnologia HDR10+ che sfrutta metadati dinamici per riprodurre immagini con qualità e colori così come sono stati creati da registi e artisti di Hollywood. Grazie ai confronti tra HDR10 standard e il nuovo HDR10+ mostrati su due televisori affiancati è possibile ammirare personalmente la notevole differenza nei colori, dettagli, ombre: tutti visibilmente superiori grazie alla nuova tecnologia.

La voce al centro del salotto e della casa

Con i comandi vocali è possibile controllare le nuove TV Panasonic, anche a partire dal sistema di speaker Panasonic GA10, dalle soundbar della serie HTB o dai micro sistemi Panasonic UA.

In una apposita area dello stand è possibile fare un giro di prova con le cuffie Panasonic HD605 con cancellazione del rumore e ammirare la gamma di lettori Blu-Ray UHD a partire dal modello top UB9000, modello di riferimento per qualità audio e video, tanto da essere stato selezionato come vincitore nella categoria EISA High-End UHD Blu-Ray.

Fotografia digitale

Oltre a una videocamera impiegata nella gare automobilistiche, in questa sezione dello stand è possibile toccare con mano e provare le fotocamere Panasonic G9 e GH5. Presente anche l’ultima arrivata Panasonic DMC-LX100 II, erede dell’acclamata DMC-LX100 di cui mantiene il design esteriore ma con sensore potenziato da 21,7 megapixel e funzioni per la selezione della messa a fuoco su misura per gli appassionati.

Cura personale e piccoli elettrodomestici

Nella sezione Salon Experience Home dello stand i visitatori possono provare l’ampia gamma di accessori per la cura personale di Panasonic, inclusi rasoi elettrici, regolabarba, tagliacapelli con l’assistenza di esperti di bellezza per consigli su come utilizzarli al meglio.

Esperienza personale e prove dirette anche nella sezione dedicata ai piccoli accessori ed elettrodomestici per la cucina, inclusi i nuovi forni microonde combinati, la nuova macchina Croustina SD-ZP2000 per fare pane croccante e saporito direttamente a casa propria con efficaci dimostrazione dal vivo che spandono invitante profumo di pane caldo in tutto il padiglione.

Technics Ottava S, lo speaker smart senza fili totale secondo Panasonic

A IFA 2018 arriva anche la nuova serie Premium di Technics, con prodotti audio di qualità elevata destinati agli appassionati di musica e audiofili. Primo della nuova gamma è Technics Ottava S C50 uno speaker smart senza fili e multi room che va a sfidare così i prodotti Sono ma anche Apple AirPods e gli altri speaker senza fili di fascia alta di altri marchi.

Technics Ottava S C50 riproduce audio potente, corposo, con tonalità medie e alte ben distinguibili, sostenuti ma mai invasi da bassi decisi. L’elenco delle compatibilità e delle tecnologie supportate è impressionante: AirPlay di Apple, Chromecast, Bluetooth, Wi-Fi, Internet Radio, riproduzione da rete e da USB, Spotify, Deezer, Tidal, Space Pune, ingresso AUX e ottico, modalità stereo in coppia, controllo via app e altro ancora.