FLOOR ONE S7 FlashDry di Tineco, la pulizia con asciugatura rapida a bordo

Quando si tratta di aspirapolvere e lavapavimenti orizzontale Tineco è tra i protagonisti del settore. Di recente il produttore ha presentato Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry, una soluzione che promette di rendere la pulizia dei pavimenti ancor più efficace e igienica.

Grazie alla tecnologia FlashDry, questo nuovo arrivato in casa Tineco è in grado di asciugare rapidamente i pavimenti al termine del ciclo di pulizia, semplificando le operazioni in termini di tempo ed efficacia.

Dotato del sistema autopulente FlashDry, questo FLOOR ONE S7 FlashDry utilizza acqua a 70 gradi per sciogliere le macchie e pulire in modo approfondito sia il tubo che il rullo della spazzola.

Il produttore dichiara che il ciclo autopulente garantisce risultati in soli 2 minuti di lavaggio, seguiti da un’asciugatura FlashDry di 5 minuti, che, con la sua centrifuga a 70°, permette di ottenere un rullo asciutto, pulito e privo di odori. Questo sistema di pulizia serve ad assicurare un ambiente completamente igienizzato, rendendolo ideale per le famiglie, per i bambini e gli animali domestici.

Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry presenta un flusso d’acqua a pressione bilanciata, per una pulizia completa grazie a un lavaggio continuo con acqua fresca e un riciclo dell’acqua sporca, con un flusso costante di acqua a 450 rotazioni al minuto.

Autonomia

Con 40 minuti di autonomia, Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry consente di pulire con meno interruzioni per la ricarica, lo svuotamento e il riempimento, grazie al sistema Tineco iLoop che regola costantemente l’alimentazione della batteria e il flusso dell’acqua pulita e sporca in base al livello di sporco rilevato dal sensore.

Inoltre, questo particolare modello offre una pulizia dei bordi su entrambi i lati così da garantire che nessuna zona venga trascurata durante la pulizia.

Prezzo e Disponibilità

Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry è disponibile su Amazon al prezzo di 799 euro. Si acquista cliccando direttamente a questo indirizzo.

