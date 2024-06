Jabra Elite 8 Active e 10 Gen 2 sono i primi con custodia Smart LE Audio

Pubblicità

Grazie al Bluetooth gli accessori audio si collegano a tutto ciò che serve, ma le possibilità aumentano a dismisura grazie alla prima custodia con tecnologia Smart LE Audio in dotazione con gli auricolari Jabra Elite 8 Gen 2 e Jabra Elite 10 Gen 2 (qui la recensione del primo modello): oltre alla ricarica infatti mette a disposizione porta USB-C e jack audio da 3,5 mm per collegare qualsiasi fonte audio per poi trasmettere la musica in streaming agli auricolari.

Il costruttore parla di streaming universale perché l’utente può collegare la custodia Smat LE Audio al televisore di casa, al tapis roulant, in aereo, anche a un vecchio impianto Hi-Fi: basta premere un pulsante e il chip dedicato nella custodia trasmette l’audio in ingresso da USB-C o jack direttamente agli auricolari.

Non solo: Jabra assicura una latenza inferiore rispetto alle connessioni Bluetooth standard, in questo modo gli utenti sperimentano una migliore sincronizzazione tra audio e video, oltre a qualità audio Hi-Fi grazie al codec LC3.

Gli ingegneri Jabra hanno potenziato e migliorato gli aspetti più importanti. Entrambi i modelli mettono a disposizione Dolby Audio, Dolby Atmos, miglioramenti alla sintonizzazione del suono, nella cancellazione attiva del rumore e anche alla modalità Natural HearThrough.

Migliora anche la qualità del parlato nelle chiamate grazie alla tecnologia a 6 microfoni e nuovi algoritmi AI. In abbinamento alla tecnologia di cancellazione attiva ANC aggiornata i nuovi modelli bloccano fino al doppio del rumore. In particolare la riduzione migliora nella gamma delle frequenze medie e basse con risultati migliori in diversi scenari incluse palestre e aeroporti.

Infine l’utente può rimanere sempre consapevole dell’ambiente circostante con Natural HearTrough, tecnologia che riduce il rumore del vento, riportando i suoni ambientali ora in modo più chiaro e naturale.

Jabra Elite 8 e 10 Gen 2, caratteristiche e prezzi

Elite 8 Active Gen 2 al prezzo di €229 nelle tonalità Navy, Black e nei due nuovi colori Coral e Olive: è il modello indicato per lo sport, resistente al sudore con protezione IP68 per gli auricolari, mentre la custodia resiste a polvere e getti d’acqua con grado di protezione IP54. L’autonomia è di 8 ore, e fino a 32 con ricarica nella custodia.

Il modello più costoso si differenzia per la tecnologia di tracciamento della testa Dolby Head Tracking e un’esperienza Dolby Atmos più coinvolgente, tonalità bassi più ricche grazie ai driver da 10 mm, 6 ore di autonomia, fino a 27 con la ricarica nella custodia, impermeabili con certificazione IP57. Elite 10 Gen 2 al prezzo di €279 in Titanium Black, Gloss Black, Cocoa e due nuovi colori Denim e Soft White.

Entrambi i modelli saranno disponibili da metà giugno: i prodotti Jabra sono disponibili anche nel negozio ufficiale del marchio su Amazon.