Nokia effettua la prima telefonata immersiva con audio spaziale

L’ultimo grande evento per le telefonate vocali è avvenuto nel 1991 con la prima telefonata su rete cellulare 2G a cui era presente Pekka Lundmark attuale CEO di Nokia: e ora è sempre Lundmark a testimoniare il prossimo grande balzo con Nokia che ha effettuato la prima video telefonata immersiva con audio spaziale 3D.

Mentre nell’audio personale siamo passati dal mono al surround totale, per le telefonate siamo ancora fermi all’audio monofonico che purtroppo appiattisce la voce dell’interlocutore. Un assaggio di quello che verrà lo si può provare già da tempo con le chiamate vocali di WhatsApp, Telegram e altre app VoIP, ma la differenza balza ancora di più all’orecchio appena si torna a una telefonata tradizionale su rete cellulare o filo.

Anche chi ha provato l’audio spaziale di Apple o altre piattaforme sa bene cosa intendiamo. Così come avviene per la musica, il punto di provenienza della voce è associato alla posizione nello spazio dell’interlocutore.

Le informazioni spaziali elaborate in tempo reale permettono di ricreare la stessa sensazione di ascoltare e parlare con una persona dal vivo. Naturalmente queste tecnologie si applicano e offrono risultati ancora più sorprendenti nelle videochiamate con più persone, con le voci dei vari interlocutori separate in base alla posizione.

Tutto questo è possibile grazie alle tecnologie 3GPP Immersive Video and Audio Services siglate IVAS e relativi codec in grado di trasmettere non solo tracce audio stereo ma anche corredate di informazioni sul posizionamento nello spazio in tempo reale. Le tecnologie per audio e video immersivi fanno parte dello standard 5G Advanced in arrivo, evoluzione delle reti attuali 5G standard che offrirà più velocità, meno consumi di energia, posizionamento cellulare più preciso e altro ancora.

Ma è interessante notare che per la dimostrazione della prima video telefonata immersiva con audio spaziale Nokia ha impiegato esclusivamente smartphone e dispositivi audio di serie attuali. Oltre naturalmente a dispositivi e tecnologie di rete proprietari che proporrà in vendita agli operatori del mondo che verranno offrire 5G Advanced ai propri utenti.

Per le telefonate con audio spaziale 3D è sufficiente uno smartphone con due o più microfoni e tecnologie ormai standard di mercato. Per questa ragione Jenni Lukander, presidente Nokia Technologies spiega ai microfoni di Reuters che «Fornitori di rete, produttori di chipset, produttori di cellulari possono iniziare a implementarlo nei loro prodotti». La macchina si è messa in moto ma richiederà qualche anno prima che arrivi per tutti.

