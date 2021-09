Passare da Windows a Mac in azienda

Passare da PC a Mac per un’azienda può significare molte cose. I fattori principali per cui le aziende di tutte le dimensioni, dai liberi professionisti alle grandi organizzazioni, fanno questa scelta sono molti e incidono su quattro macro aree che sono cruciali per ogni attività, ovvero la la riduzione dei costi, l’aumento della produttività, la privacy e la sicurezza.

I costi: ma i Mac costano di più dei PC!

Da un certo punto di vista è vero, l’acquisto di un computer Mac richiede in media un esborso maggiore rispetto a un PC della concorrenza, questo però viene ripagato nel lungo periodo. È infatti risaputo che tutti i dispositivi Apple, computer inclusi, si svalutano meno rispetto ai dispositivi dei competitor, sono più longevi e richiedono molta meno manutenzione. Ricapitolando, quello che spendo in più per un Mac, che decido di tenere per ipotesi 3 anni, lo risparmio in manutenzione. Alla fine dei tre anni il mio Mac funzionerà molto meglio di un PC della stessa epoca e questo mi permetterà di rivenderlo a un prezzo molto superiore. In due parole: un affare!

Per le aziende esistono inoltre formule molto convenienti di leasing o noleggio operativo che permettono di risparmiare ulteriormente, scaricare i costi e ottenere coperture assicurative aggiuntive.

Prossima obiezione:

Abbiamo sempre usato PC, come facciamo a essere più produttivi?

Passare a Mac crea molte perplessità comprensibili, soprattuto nelle aziende. Le domande più frequenti sono: Saremo in grado di utilizzarlo e quanto tempo ci vorrà per entrare a pieno regime? Se abbiamo un problema a chi possiamo rivolgerci? I nostri IT hanno molta più esperienza su Windows che su Mac, riusciranno a supportarci?

Per queste domande tutte le risposte sono all’interno dei nostri corsi pensati sia per chi vuole imparare a utilizzare il suo dispositivo al meglio, sia per i professionisti dell’area IT che necessitano informazioni più tecniche per essere efficaci tanto su Windows quanto su Mac.

Per chi invece predilige l’approccio da autodidatta l’iBook store offre manuali utenti ufficiali gratuiti, semplici e rapide da consultare, in pieno stile Apple.

Una volta presa confidenza con il nuovo sistema, che di per se è molto intuitivo, sarà semplice andare oltre, proprio come evidenziamo in questo articolo, dove puoi trovare qualche dato sugli effetti che ha passare da Windows a Mac in azienda. Infatti macOS offre una serie di funzioni in grado di lavorare in maniera veloce e fluida, alcune di esse, in sinergia con gli altri dispositivi di casa Apple, vediamone insieme qualcuna:

Sidecar permette di utilizzate iPad come secondo monitor del Mac, sia in estensione che in duplicazione. Questa funzione è ottima per chi ama utilizzare più finestre a schermo intero contemporaneamente, anche in mobilità.

Universal Clopboard, tradotto per il pubblico italiano in Appunti Condivisi, permette semplicemente di copiare un testo, un documento o un immagine da un dispositivo e incollarlo in un altro. Facciamo un esempio: un fornitore ti ha mandato una foto su whatsapp e la devi inserire in una presentazione per un cliente. Con Universal Clipboard ti basterà toccare la foto dal tuo iPhone per qualche secondo e selezionare copia. Aprire il tuo Mac, entrare sulla slide e premere cmd + V. Tanto semplice quanto magico!

AirDrop crea una connessione diretta, tra dispositivi Apple a distanza ravvicinata, che permette di trasferire file o gruppi di file, anche di grandi dimensioni, in pochissimo tempo. Devo passare un lavoro da 4GB al mio compagno di scrivania? Invece di usare dischi esterni, wetransfer o altre soluzioni basterà a entrambi entrare nel Finder scambiarsi il file semplicemente trascinandolo.

AirPlay permette di trasferire contenuti audio-video dal Mac, ma anche da iPhone e iPad, a monitor e televisori connessi con AppleTV. AirPlay è un’ottima soluzione, ad esempio, per le sale conferenze in quanto ogni partecipante è in grado di connettere il proprio Mac al monitor senza alzarsi dalla sedia e senza fili.

Queste sono solo alcune delle possibilità che offre macOS 11 BigSur, che a breve verrà aggiornato alla versione 12, Monterey. Tra le nuove funzionalità previste, presentate in anteprima al WWDC21 del 7 Giugno 2021, alcune sono proprio per la produttività aziendale.

L’aggiornamento a macOS Monterey sarà come di consueto gratuito, un altro grande vantaggio che permette di restare sempre al passo potendo godere delle più recenti novità senza dover acquistare nuove licenze del sistema operativo.

Per approfondire tutte le funzioni utili per cominciare al meglio visita anche la pagina del nostro corso Mac Pronti… Via!

Sicurezza

Quante volte abbiamo sentito dire che il Mac è immune ai virus. Ma è vero? In un certo senso sì, in quanto la quasi totalità dei programmi malevoli; quelli che finemente chiamiamo “virus”, che si possono incontrare sono sviluppati per Windows. Questo significa che il Mac non è in grado di eseguirli, perciò sono innocui.

Creare virus e malware per Mac è anche molto più complicato, questo però non significa che nessuno ci abbia mai provato. In quei casi Apple è sempre riuscita a rilasciare repentinamente gli aggiornamenti necessari, ovviamente gratuiti, per mettere nuovamente in sicurezza tutti i dispositivi potenzialmente coinvolti.

Un altro tema riguardante la sicurezza è quello del backup dei dati. macOS include Time Machine, un programma che permette di programmare il salvataggio completo (e criptato) del Mac in maniera automatica su uno o più dischi esterni. Insomma, un click e non ci pensi più!

Privacy

Ultimo ma non ultimo è il tema della privacy, uno dei valori centrali dell’azienda e per cui Apple si batte da anni, spesso anche esponendosi pubblicamente.

Oggi i dati sono tra le merci di scambio più ambite in rete, Apple ha sempre preso le parti degli utenti sviluppando delle soluzioni in grado di permettere a chiunque di decidere se e quali dati condividere nelle app e nel web. I dati sensibili dell’azienda sono quindi al sicuro.

“La privacy è un diritto umano inalienabile. Ed è anche uno dei valori fondanti di Apple: i tuoi dispositivi ti accompagnano in tanti momenti della tua vita, ma a decidere quali esperienze condividere, e con chi, devi essere solo tu. Progettiamo i prodotti Apple perché difendano la tua privacy e ti diano il pieno controllo sui tuoi dati personali. Non è sempre facile. Ma questa è l’innovazione in cui crediamo.”

Questo è quello che dichiara Apple sulla sua pagina dedicata alla Privacy.

Distribuzione

Per le aziende che hanno diversi dispositivi esistono varie soluzioni di MDM che permettono di distribuirli e gestirli anche a distanza. Attraverso la gestione dei dispositivi l’azienda può avere la certezza che tutti i dipendenti abbiano Mac, iPhone e iPad aggiornati, con i contenuti e le configurazioni necessarie per lavorare in autonomia e con la possibilità di applicare restrizioni o addirittura la cancellazione da remoto se il dispositivo venisse smarrito portando al massimo il livello di sicurezza. Tutto questo senza che l’IT debba mai toccare fisicamente il dispositivo. Questa funzione si chiama Zero Touch, se vuoi saperne di più leggi questo articolo di approfondimento sul blog di Èspero.

Ricapitolando il passaggio da PC a Mac è semplice, conveniente e sicuro. Cosa stai aspettando?