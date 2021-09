Apple supera tutti nei ricavi dei processori per tablet

Praticamente da quando esiste iPad domina il mercato globale dei tablet: questa posizione si traduce in un altro primato per Apple, vale a dire la quota in assoluto maggiore dei ricavi nei processori per tablet al mondo. La stima dei dati di Strategy Analytics riguarda il secondo trimestre di quest’anno con un valore complessivo del mercato globale pari a 737 milioni di dollari.

Del totale Apple detiene il 58% dei ricavi complessivi dei processori per tablet nel globo. Come è ben noto Apple progetta internamente i suoi processori che vengono poi costruiti da Taiwan Semiconductor Manufactoring Company, meglio nota con la sigla delle iniziali TSMC. Il dominio di iPad nei tablet e il corrispondente dominio di Apple nel fatturato globale dei processori per tablet dimostra l’importanza e l’efficacia strategica della progettazione interna dei chip più importanti, perseguita dalla multinazionale di Cupertino fin dall’era Steve Jobs.

Il doppio dominio di Apple si traduce anche in un divario immenso dagli altri costruttori di processori per tablet. Mentre Apple incamera il 58% dei ricavi dei processori per tablet nel mondo, il secondo posto è occupato da Intel con solamente il 14%, in aumento del 22% grazia alla maggiore richiesta di tablet basati su Windows. Invece Qualcomm è al terzo posto con una percentuale del 10%.

Anche MediaTek vede la sua quota aumentare del 19% nel periodo in esame grazie alla maggiore domanda di processori Helio P: si prevede che raggiungerà il suo record storico di spedizioni di processori per tablet entro il 2021. La classifica dei primi cinque costruttori di processori per tablet al mondo è completata da MediaTek e Samsung LSI.

«Dopo aver registrato cinque trimestri consecutivi di crescita delle spedizioni, il mercato degli AP [Application Processor, ndr] per tablet è diminuito dell’8% su base annua in termini di unità nel secondo trimestre del 2021z» rileva Sravan Kundojjala, direttore associato Handset Component Technologies di Strategy Analytics. «Tuttavia, rispetto al secondo trimestre del 2019, il mercato degli AP per tablet ha registrato una crescita delle spedizioni del 23%. Nonostante la debolezza delle spedizioni, i ricavi degli AP per tablet continuano a reggere bene, guidati da prezzi medi di vendita robusti».

La previsione è che nel 2022 il mercato mobile vedrà una attività significativa perché tutti i principali protagonisti stanno incrementando i propri sforzi nel settore; il report cita: AMD, Apple, Google, Intel, MediaTek, Microsoft, NVIDIA, Qualcomm e Samsung LSI.

Nell’ultima presentazione Apple California Streaming sono stati presentati il nuovo iPad mini 6 completamente rivisto e anche il nuovo iPad 2021 economico.