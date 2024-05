PC Copilot contro MacBook Air M3, il confronto non è equo

Pubblicità

Nei materiali di marketing e anche nel keynote di presentazione i primi PC Copilot+ con processore Qualcomm Snapdragon X Elite sono indicati da Microsoft come più veloci e con più autonomia rispetto ai MacBook Air M3, peccato però che uno dei test a confronto effettuato dal vivo dimostra chiaramente che non si tratta di un confronto equo.

Il test è realizzato con Photoshop per Windows ARM applicando diversi effetti e miglioramenti a una serie di immagini in blocco: per evidenziare meglio lo stato avanzamento lavori sulle due macchine sono state scelte immagini contenenti numeri progressivi.

Nelle prime fasi del test le due macchine procedono più o meno di pari passo, ma man mano che il lavoro avanza e i portatili si scaldano MacBook Air M3 rallenta il processore e le prestazioni per contenere il calore emesso, perché privo di ventola.

Al contrario il notebook PC Copilot+ mantiene la velocità di calcolo iniziale perché il processore è raffreddato da una ventola. Questo permette sì di raggiungere prestazioni più elevate e anche di mantenerle più a lungo nel tempo, ma l’ultima voce in capitolo è data dalla batteria. Se entra in funziona la ventola l’autonomia ne risente, ciao alle 22 ore declamate nelle specifiche.

Il confronto si trova circa al minuto 41:00 del video del keynote Microsoft su YouTube che riportiamo in questo articolo. Prima di avviare il confronto trova spazio anche una fracciata in direzione di Cupertino quando il presentatore tenta di fare zoom e ingrandire una immagine con la gesture a due dita sul display, invece possibile sul Surface Microsoft.

Non ci sono dubbi: sulla carta e anche nelle prime dimostrazioni i processori Qualconm Snapdragon X Elite si prefigurano come avversari temibili non solo per Apple ma anche e soprattutto per Intel e AMD.

Ma per il confronto effettuato da Microsoft nel keynote avrebbe dovuto essere MacBook Pro M3, ma anche in questo caso stiamo parlando di un processore e di una macchina che saranno disponibili al pubblico a partire da giugno 2024, mentre MacBook Air M3 è del 2023.

I confronti veri e diretti si potranno fare solo con i portatili nei negozi: per il mese di giugno alla WWDC 2024 è praticamente certo che vedremo i primi Mac M4. Allora le cose si faranno più interessanti.

Per tutte le notizie su Microsoft si parte da questa pagina, invece per gli articoli sull’Intelligenza Artificiale rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.