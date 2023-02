Per Meta la privacy di Apple è un capriccio

Dopo il precipitoso calo del valore azionario nel 2022 e i licenziamenti di massa nel 2023, il colosso proprietario di Facebook, Meta, vede la ripresa all’orizzonte, ma avverte i dipendenti che sarà dura riprendersi dai colpi che continua a prendere per i “capricci” Apple sulla privacy.

Meta ha licenziato 11.000 persone fino ad oggi, con altri licenziamenti all’orizzonte. La piattaforma, come tante altre, è stato colpita dall’App Tracking Transparency di Apple, che ha avuto un impatto di almeno 10 miliardi di dollari nel 2022.

Il Chief Marketing Officer di Meta, Alex Schultz, ha avvertito il personale che è troppo presto per dire che l’azienda si sta riprendendo. In un memo interno visto da Vox, ha scritto che la piattaforma è “ancora all’inizio di questa svolta”, precisando che però “non tutto andrà bene”.

Schultz ha riferito che all’esterno le persone pensano che la situazione aziendale sia migliorata, ma aggiunge che alle volte avverte troppa “eccitazione”. Tutto questo per dire ai dipendenti di restare con i piedi per terra e non dare troppo peso a quello che dicono gli analisti o che viene riportato nei giornali.

Tra le motivazioni che spingono il dirigente ad essere così cauto vi è quella relativa ai “capricci di Apple”, che l’azienda starebbe ancora subendo. Il riferimento, anche se non troppo esplicito, è stato certamente all’impatto delle misure su privacy e trasparenza del tracciamento app di Apple, che ha colpito sia Facebook, che Instagram su iOS. In passato abbiamo spiegato nel dettaglio cosa ha perso Facebook “per colpa” della politica sulla privacy di Apple:

Secondo Facebook, i cambiamenti apportati da Apple tramite l’App Tracking Transparency di iOS 14 influiranno direttamente sulla possibilità di ottimizzare l’uso dei budget pubblicitari. A loro dire, senza le inserzioni personalizzate le piccole imprese subiranno un calo di oltre il 60% delle vendite su sito web generate dalle inserzioni e le modifiche proposte per iOS 14 causeranno una perdita completa della personalizzazione

Per tutti i dettagli sulla vicenda vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Zuckerberg aveva stimato un calo fino a 13 miliardi di fatturato per Facebook proprio a causa di privacy e trasparenza tracciamento app di Apple. Anche per il blocco delle assunzioni Meta ha attribuito la colpa ad Apple.