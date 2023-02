Da WhatsApp quattro nuove funzioni per Android, iPhone aspetta

Dopo la scoperta che il team sta lavorando alla possibilità di inviare immagini in alta qualità dal client desktop, WhatsApp continua a presentare nuove funzioni agli utenti: nelle scorse ore la società del gruppo Meta ha annunciato l’arrivo di 4 nuove caratteristiche per gli utenti Android.

A riportarlo è sempre il blog WaBetaInfo. Le quattro nuove funzionalità sono le didascalie dei documenti, oggetto e descrizioni di gruppo più lunghi, la possibilità di condividere fino a 100 foto contemporaneamente e possibilità di creare avatar personalizzati e usarli come immagini del profilo.

Più nel dettaglio, spiega la società, gli utenti potranno allegare una didascalia quando condividono un documento con un amico. Questo aiuterà a descrivere meglio il contenuto del documento stesso. Questa funzione è disponibile per tutti coloro che installano l’ultima versione di WhatsApp per Android.

Per quanto riguarda i gruppi, WhatsApp sembra accontentare i molti utenti che richiedevano la possibilità di descrivere i gruppi scegliendo un argomento e una descrizione più lunga, così da non creare confusione tra i molti gruppi che spesso popolano le liste di chat. La condivisione fino a 100 foto contemporaneamente non ha bisogno di spiegazione, ma si tratta comunque di un grande aggiornamento rispetto al limite di 30 immagini precedente.

Più interessante è forse la possibilità di creare avatar personalizzati, così che gli utenti potranno esprimersi al meglio quando chattano con un amico o un familiare. Questo avatar potrà, infatti, essere utilizzato come adesivo o come immagine del profilo. Questa funzione è stata rilasciata in precedenza ed era disponibile per tutti gli utenti, tuttavia, WhatsApp l’ha evidenziata adesso nel changelog ufficiale in modo che tutti possano adesso accedervi facilmente.

Le novità Android di WhatsApp non ci sono tutte su iPhone

Alcune di queste funzioni appena approdate su Android risultano disponibili anche per iPhone, come la possibilità di creare avatar personalizzati, ma non tutte sembrano incluse nell’ultimo aggiornamento iOS. Per esempio il limite di invio delle foto sembra ancora fermo a 30 e non a 100. Gli utenti Android che non dispongono ancora di tutte le novità devono pazientare ancora un poco per il rilascio in corso. Al momento non è dato sapere se e quando gli sviluppatori porteranno tutte le novità anche su iPhone.

