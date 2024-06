L’app ChatGPT per Mac ora disponibile per tutti

L’app ChatGPT per Mac è ora disponibile per tutti gli utenti e non solo per gli abbonati a ChatGPT Plus.

Lo ha annunciato OpenAI spiegando che l’app offre accesso veloce a funzionalità che consentono di fare domande, caricare file, creare mail, tenere conto di screenshoot e molto altro avviando l’app con la scorciatoia di tastiera Option+Barra spaziatrice richiamabile dal Desktop.

Dopo aver scaricato l’app (si parte da qui e serve un Mac con chip M1 o segenti e macOS Sonoma e seguenti), basta copiarla nella cartella “Applicazioni”; al primo avvio è possibile registrarsi o indicare i proprio account. A questo punto è possibile fare richieste direttamente dalla finestrella che appare tenendo premuto Option+barra spaziatrice, rispondendo a domande in vari ambiti, cercare informazioni, ottenere suggerimenti e consigli, sfruttare uno strumento di supporto alla scrittura.

Facendo click sull’icona a sinistra della finestra di ChatGPT è possibile selezionare le voci “Carica File”, “Carica foto”, “Scatta scrennshoot”, “Scatta Foto” e “Apri app”.

Selezionando, ad esempio, apri foto, sarà possibile importare una foto, analizzarla in vari modi, estrapolare dati, ecc.

Facendo click sull’icona del microfono e possibile consentire l’accesso al microfono del computer e fare richieste con la propria voce.

